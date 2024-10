Épagneul japonais

Les épagneuls japonais ont gagné une grande renommée car ce sont de gracieux chiens de salon très affectueux. Ces chiens sont très câlins avec leurs maîtres. Ils n'aiment rien davantage que d'être à leurs côtés.



En dépit de leur petite taille, ces chiens ont de fortes personnalités, sont chahuteurs et pleins d'énergie. Leur intelligence, associée à leur capacité d'adaptation et à leur amour pour leur famille humaine, en ont fait des compagnons appréciés dans le monde entier.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)