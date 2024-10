Lévrier hongrois

Les lévriers hongrois, également connus sous le nom de magyar Agár, sont des chiens infatigables, rapides et endurants. Reconnus pour leur endurance et leur résistance, ils sont particulièrement compétents dans les parcours et les pistes de course et affichent notamment de bons résultats sur les longues distances.

Certains lévriers hongrois surpassent même les lévriers greyhounds pour certaines distances sur la piste. Il s’agit d’un chien de chasse et de course qui chasse à vue. Son nez est néanmoins remarquable. Naturellement un peu distante, mais jamais timide, cette race hongroise est rapide, intelligente, fidèle et très vigilante.

Source : Faits et caractéristiques essentiels issus de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)