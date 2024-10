Comment aider votre chien à perdre du poids ?

L'obésité devient courante chez les chiens. Les études montrent systématiquement qu'au moins 20 % de la population des chiens adultes est en surpoids dans les pays industrialisés. Toutefois, en optant pour un aliment adapté à ses besoins énergétiques, en favorisant la pratique d'une activité physique régulière et en respectant le bon comportement alimentaire (pas de surplus ni de restes de table), vous pouvez aider votre chien à perdre du poids et à récupérer un mode de vie plus sain.

Obésité du chien

Si votre vétérinaire considère que la prise de poids de votre chien est telle qu'il est devenu obèse, cela signifie que les risques pour sa santé générale sont accrus. L’obésité expose votre chien à un certain nombre de maladies graves et complexes, dont le diabète, les problèmes cardio-respiratoires, l’arthrite et un système immunitaire affaibli. Pire encore, l'obésité réduit son espérance de vie.

La race, l'âge, les prédispositions génétiques, le sexe et le mode de vie de votre chien sont autant de facteurs qui contribuent à son obésité ou qui compliquent sa perte de poids. Vous pouvez aider votre chien à revenir à son poids de forme et à le maintenir en bonne santé, en lui donnant l'aliment approprié, en lui offrant le programme d'exercices et le mode de vie adaptés à ses besoins.

Gérer le comportement alimentaire de votre chien

La mise en place des bons comportements et des bonnes habitudes alimentaires ont un impact énorme dans la perte de poids de votre chien. Respectez les quantités recommandées sur les sacs d'aliments ou faites-vous aider par votre vétérinaire pour garantir à votre chien une perte de poids efficace. Veillez à respecter ses conseils pour obtenir les meilleurs résultats possibles. En outre, n'hésitez pas à fractionner sa ration journalière en deux repas minimum plutôt que d'opter pour un seul grand repas. Vous lui éviterez ainsi les sensations de faim, l'énergie contenue dans l'alimentation sera mieux utilisée et l'ingestion de ses repas sera mieux régulée.

Vous et les autres membres de la famille devez rester fermes et résister à l'envie de lui offrir vos restes et friandises ce qui encourage de surcroît chez votre chien un comportement la mendicité. L'idéal consiste à nourrir votre chien à heures régulières, dans la même gamelle, au même endroit, pour instaurer un rituel. Évitez de prendre vos repas aux mêmes heures que votre chien pour ne pas créer de confusion et, idéalement, évitez de prendre vos repas dans la même pièce.