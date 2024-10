Comment maintenir le poids idéal de votre chien

Que votre chien ait récemment perdu ou pris du poids, ou que vous souhaitiez vous assurer qu'il reste en meilleure forme possible, il est important de l'aider à garder un poids idéal et stable.

Il peut être difficile de résister à votre chien s'il quémande ou geint, et de nombreux maîtres offrent des friandises en réponse à ce comportement. Cependant, si vous voulez vous assurer que votre chien reste en bonne santé, il est essentiel de ne pas céder en maintenant de bonnes habitudes à la maison, et en encourageant tous les autres membres de la famille à faire de même.

Quel est le poids idéal de votre chien ?

Le meilleur moyen de connaître le poids idéal de votre chien est de consulter votre vétérinaire. Celui-ci sera en mesure de vous indiquer le poids le plus approprié pour votre chien, selon sa race, son sexe, son âge et plusieurs autres facteurs. Souvent, le poids idéal peut être difficile à définir, notamment si votre chien est en surpoids depuis longtemps.

Certains facteurs spécifiques pourraient prédisposer votre chien à la prise de poids, et il est donc encore plus important de maintenir un poids idéal. Certaines races sont plus susceptibles de prendre du poids que d'autres, notamment le beagle, le carlin, le labrador retriever, le cocker spaniel, le terrier écossais et le saint-Bernard. Les chiennes sont également plus susceptibles de prendre du poids, d'autant plus si elles ont été stérilisées; la probabilité d'être obèse chez les mâles et femelles stérilisés peut être le double de celle des chiens non stérilisés.