Comprendre la santé urinaire de votre chien et son alimentation

Quels chiens peuvent être sujets aux troubles urinaires ?

Bien que tous les chiens puissent développer des problèmes urinaires, certaines races et certains types y sont prédisposés. Les plus petites races ont plus de risques de former certains types de calculs, notamment parce qu'elles boivent moins d'eau, ont une urine plus concentrée et urinent moins fréquemment que les chiens de plus grande taille.

Les dalmatiens sont porteurs d'une mutation génétique qui affecte le traitement des protéines dans leur organisme, ce qui les expose à un risque de calculs urinaires. Les bouledogues anglais et plusieurs autres races peuvent également être affectés par cette mutation. Parallèlement, si votre chien est en surpoids, le risque de développer des calculs d'oxalate de calcium est plus accru.

Comment l'alimentation de mon chien peut-il favoriser sa santé urinaire ?

L'alimentation de votre chien joue un rôle dans le maintien d'un environnement urinaire sain, réduisant ainsi le risque de développer certains calculs. Ses bénéfices sont multiples. Elle a une influence notamment sur le pH de l'urine, en limitant le nombre de précurseurs des calculs et, dans certains cas, en favorise la dilution, ce qui permet d'éviter la « sursaturation » de l'urine, état dans lequel les calculs se forment spontanément.



Si votre chien a des calculs, certains types d'entre eux peuvent être dissous grâce à des formules et des médicaments à usage urinaire vétérinaires. D'autres types ne peuvent pas être dissous et peuvent avoir besoin d'être retirés, notamment au moyen de procédures ou de chirurgies mini-invasives. Si votre chien souffre d'une infection, celle-ci doit être traitée médicalement au moyen d'antibiotiques.



Fait important, fournir à votre chien beaucoup d'eau l'encouragera à boire. L'augmentation de la quantité d'eau consommée aidera votre chien à produire un volume d'urine plus important, ce qui contribuera à diminuer la concentration de minéraux et entraînera également une miction plus fréquente. Dans certains cas, votre vétérinaire peut vous conseiller de donner à votre chien un aliment spécifique, conçu pour l'aider à augmenter sa consommation d'eau. Il est important de vérifier que votre chien a accès à de l'eau propre et fraîche à tout moment et qu'il peut fréquemment sortir et uriner.

Si vous remarquez que le comportement de miction de votre chien a changé, rendez-vous chez votre vétérinaire. Il sera en mesure de procéder à un examen complet et vous aidera à choisir un régime adapté pour encourager la bonne santé urinaire de votre chien.