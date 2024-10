Pourquoi mon chien se gratte-t-il continuellement ?

À quoi les chiens sont-ils allergiques ?

Il existe un certain nombre de choses auxquelles les chiens sont couramment allergiques. Cela peut être des facteurs environnementaux, tels que les plumes, les moisissures ou les acariens, ou d'autres plus saisonniers, comme le pollen de graminées ou d'arbres. Mais également des aliments particuliers, comme certains produits laitiers, le bœuf, le poulet, les œufs, le soja ou certaines céréales. Votre chien peut souffrir de réactions allergiques s'il a été en contact avec quelque chose tôt dans sa vie pour lequel il a eu une réaction indésirable. Plus vous repérez rapidement les premiers signes d'allergie, plus vous avez de chances de trouver le meilleur traitement pour cette maladie chronique.

Comment mon chien sera-t-il testé pour les allergies ?

Il est important d'emmener votre chien chez le vétérinaire si vous soupçonnez chez lui une allergie. Votre vétérinaire vous posera une série de questions pour en savoir plus sur les symptômes du chien, puis réalisera différents tests afin de déterminer l'allergène potentiel. Ces tests peuvent inclure des prélèvements cutanés et des analyses de sang. Si le vétérinaire soupçonne une allergie alimentaire, il recommandera à votre chien un régime d'éviction de 8 à 12 semaines.

Le vétérinaire identifiera alors l'aliment spécifique qui déclenche la réaction allergique de votre chien, en le nourrissant avec une nouvelle source d'alimentation, puis en réintroduisant une à une les anciennes sources alimentaires et en observant les résultats.

Prendre soin de la peau de votre chien

Il existe des moyens simples pour entretenir la peau de votre chien, afin de le soulager de toute réaction allergique et de lui garantir une peau aussi saine que possible. Laver régulièrement votre chien avec un shampooing spécial pour qu'il reste propre, pour apaiser sa peau, et lui procurer un soulagement rapide. Des traitements médicaux locaux tels que des gels et des crèmes sont également disponibles.

Vous pouvez également aider votre chien en lui donnant des aliments contenant des nutriments spécifiques, connus pour favoriser la santé de la peau. Cela comprend les acides gras essentiels oméga 3 et oméga 6, qui jouent un rôle dans le maintien d'une barrière cutanée saine, les antioxydants et l'aloe vera, considéré comme un complément utile au traitement de certaines affections cutanées.

Il est important de consulter votre vétérinaire si votre chien a des démangeaisons ou se gratte depuis plusieurs jours. Vous pouvez également contacter votre vétérinaire à tout moment pour savoir comment mieux prendre soin de la peau de votre chien.