Pourquoi mon chien perd-il du poids ?
Le poids de votre chien évolue au cours de sa vie, en fonction de son âge, de sa race, de sa stérilisation et de son état de santé. Mais si vous avez remarqué qu'il a soudainement commencé à perdre du poids sans raison apparente, cela pourrait être le symptôme d'un trouble grave.
Toute perte de poids soudaine n'est pas forcement due à une affection chronique. Assurez-vous donc de visiter un vétérinaire dès que possible pour qu'il vous aide à déterminer le problème et le traitement disponible pour votre chien.
Troubles gastro-intestinaux chez le chien
La perte de poids peut être un signe que votre chien souffre d'un des nombreux désordres gastro-intestinaux existants, pouvant affecter son estomac et ses intestins. Les autres symptômes à surveiller sont la diarrhée chronique ou la constipation, les vomissements, la déshydratation et la léthargie. Si votre chien souffre d'un problème gastro-intestinal, il est possible qu'il perde l'appétit et commence à perdre du poids car la digestion des aliments lui cause une gêne.
Insuffisance rénale chronique chez le chien
Problème grave et courant qui survient chez 2 % à 5 % des chiens, l'insuffisance rénale chronique est un état provoquant l'arrêt du fonctionnement efficace des reins de votre chien, qui n'est plus en mesure d'exercer des fonctions excrétoires ou métaboliques. L'âge moyen du diagnostic est de six ans et demi, il s'agit donc d'une affection qui affecte souvent des chiens assez âgés. Outre la perte de poids, vous remarquerez peut-être que votre chien est léthargique et faible, et souffre de vomissements ou de diarrhée.
Mégaœsophage chez le chien
La perte de poids est un symptôme secondaire d'une maladie appelée mégaœsophage, qui empêche votre chien de digérer et d'absorber pleinement sa nourriture. Chez les chiens atteints de cette maladie, l'œsophage gonfle, s'agrandit et commence à ne plus fonctionner correctement car il ne transmet plus les aliments à l'estomac.
Maladie hépatique chez le chien
Avec les vomissements, le refus de manger et la léthargie généralisée, une perte de poids soudaine est un signe précoce de maladie hépatique.
Insuffisance pancréatique exocrine (IPE) chez le chien
L'IPE est une maladie digestive qui découle d'une production insuffisante d'enzymes digestives par le pancréas. La malabsorption des nutriments ainsi que les pertes fécales importantes induisent un amaigrissement important de l'animal. Cette maladie s'accompagne aussi d'une diarrhée chronique et d'une faim excessive, car votre chien tente de récupérer l'énergie qui lui manque en augmentant son appétit.
Diabète chez le chien
Le diabète est malheureusement une maladie courante chez le chien. Quand il est mal contrôlé, le chien peut maigrir rapidement, mais il n'est pas rare qu'un chien soit diagnostiqué diabétique après une première période de prise de poids. La plupart des chiens diabétiques sont d'âge moyen ou âgés, et sont probablement déjà assez maigres avec une masse corporelle réduite. Si votre chien correspond à cette description, il est important de surveiller son poids.
Que faire si vous notez une perte de poids soudaine chez votre chien
Une perte de poids soudaine étant un symptôme courant de certaines maladies chroniques et complexes, telles que l'insuffisance rénale ou le diabète, il est essentiel de consulter son vétérinaire dès que l'on note un amaigrissement rapide de son animal. Le vétérinaire pratiquera une série de tests afin de poser son diagnostic et proposera un traitement adapté. Il est possible qu'il vous demande de changer l'aliment de votre chien pour aider à rééquilibrer son poids et, en cas de problèmes gastro-intestinaux, calmer et traiter les symptômes.
Si le poids de votre chien est une source d'inquiétude pour vous, parlez-en à votre vétérinaire sans attendre, il saura vous conseiller.
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