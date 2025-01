Boxer Adulte

Le Boxer est un chien plein d’assurance, enjoué et intelligent. Il appartient également à l’une des races les plus athlétiques de l’espèce canine. Parce que chaque race est unique, il est important que l’alimentation de votre chien réponde à ses besoins spécifiques et l’aide à préserver son mode de vie unique et une santé optimale. ROYAL CANIN® Boxer Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Boxers âgés de 15 mois et plus. Les Boxers sont bien connus pour leur dynamisme – les chiens de cette race ne relâchent jamais leurs efforts une fois qu’ils ont commencé une activité physique. Par conséquent, leur corps est soumis à rude épreuve, et les Boxers ont besoin d’une alimentation adaptée à leurs intenses degrés d’activité. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Boxer Adult contribue à renforcer la masse musculaire de votre chien grâce à une teneur adaptée en protéines et en L-Carnitine. ROYAL CANIN® Boxer Adult contient également des nutriments spécifiques, tels que la taurine, l’EPA et le DHA, pour favoriser une bonne fonction cardiaque. De plus, son complexe exclusif d’antioxydants aide à neutraliser les radicaux libres et renforce les défenses naturelles de votre chien. Les croquettes de ROYAL CANIN® Boxer Adult sont exclusivement conçues pour faciliter la prise de nourriture par votre chien, mais également pour l’encourager à la mâcher suffisamment avant de l’avaler.