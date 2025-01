Parce que chaque race est unique, il est important de s’assurer que l’alimentation de votre chien contient des nutriments spécifiques qui favoriseront une santé optimale. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien Épagneul Cavalier King Charles adulte et convient aux chiens de plus de 10 mois. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Adult contient des nutriments favorisant un bon fonctionnement cardiaque, notamment une teneur adaptée en minéraux, EPA et DHA, taurine, L-Carnitine et antioxydants. La formule de ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult est précisément dosée en nutriments spécialement sélectionnés pour aider votre chien à se maintenir à son poids de forme. Sous son poil long, doux et soyeux se cache une peau sensible qui nécessite le plus grand soin. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult offre à votre chien des nutriments destinés à renforcer la santé de sa peau et de son pelage. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult contient des croquettes exclusivement conçues pour faciliter la prise de nourriture et la mastication des aliments par votre Épagneul Cavalier King Charles.