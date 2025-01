Chihuahua Mousse

ROYAL CANIN® Chihuahua en Mousse est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Chihuahuas de plus de 8 mois. ROYAL CANIN® Chihuahua en Mousse est conçu pour favoriser le transit de votre chien en bonne santé et contient également les nutriments nécessaires à l’entretien de la peau et du pelage des Chihuahuas. La texture de la formule ROYAL CANIN® Chihuahua en Mousse est spécialement adaptée pour augmenter et satisfaire l’appétit des Chihuahuas les plus capricieux ! Sa texture moelleuse, idéale pour les mâchoires d’une race miniature comme le Chihuahua, facilite la mastication et favorise une ingestion et une digestion de la nourriture optimales. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Chihuahua en Mousse est également disponible sous forme de nourriture sèche en croquettes savoureuses et croquantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chien reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.