La période de croissance est une étape importante pour votre chiot Chihuahua. C’est pourquoi il est essentiel de lui procurer des nutriments qui favorisent une santé optimale. ROYAL CANIN Chihuahua Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre jeune Chihuahua et convient au Chihuahua de moins de 8 mois. ROYAL CANIN Chihuahua est très appétissant et peut satisfaire les palais des Chihuahuas les plus exigeants. Grâce à son complexe breveté d’antioxydants (dont la vitamine E), ROYAL CANIN Chihuahua Puppy aide à renforcer les défenses naturelles de votre chiot tout au long de sa croissance. Le mélange de nutriment de haute qualité que contient ROYAL CANIN Chihuahua Puppy contribue également au maintien de la santé digestive et à réduire les odeurs et le volume de selles. De plus, les croquettes ROYAL CANIN Chihuahua Puppy sont conçues sur mesure. En effet, les chiens de race Chihuahua ont une petite mâchoire, les croquettes sont adaptées à la petite mâchoire du chiot Chihuahua, elles sont plus faciles à saisir et à mâcher. C’est pourquoi ces croquettes ont été spécifiquement conçues et adaptées à la forme des mâchoires de votre chiot, pour lui faciliter a prise et la mastication de la nourriture.