Votre chien est un gourmet. À l’heure des repas, votre chien tient compte de l’arôme, de la taille et de la texture de ses bouchées de nourriture. Offrez à votre chien une alimentation complète et délicieuse qui satisfera son appétit. Adapté aux chiens de toutes tailles, ROYAL CANIN® Exigent mousse possède tous les nutriments dont votre chien a besoin pour être en pleine santé. Proposez une alimentation saine à votre chien avec cette recette savoureuse à laquelle même le chien le plus difcile ne saurait résister. Cette mousse est cuite dans son sachet pour conserver tous ses arômes. Nos nutriments de qualité supérieure garantissent une saveur et une texture irrésistibles. Notre formule propose une recette savoureuse à laquelle même le chien le plus difficile ne saurait résister. Tous les aliments Royal Canin apportent les éléments nutritionnels essentiels. Ils contiennent 100 % de protéines de qualité supérieure, ainsi que les graisses, les fibres, les vitamines et les minéraux dont votre chien a besoin pour vivre sainement tout au long de sa vie. En complément de cette délicieuse mousse, notre programme nutritionnel Exigent est également disponible sous forme de croquettes croustillantes. Ces deux versions sont parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la mousse comme accompagnement des croquettes ?