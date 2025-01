Bouledogue Français Adulte

Le Bulldog français est une race de petite taille à la musculature puissante, au corps compact et à l’ossature solide. Ces chiens vigoureux sont généralement vifs, actifs et intelligents. ROYAL CANIN® French Bulldog Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Bulldogs français de plus de 12 mois. Pour entretenir sa puissante musculature, le Bulldog français a besoin d’exercice régulier. De courtes promenades sont plus bénéfiques à ses os et ses articulations que le fait de courir ou de sauter. La nutrition est également essentielle pour entretenir efficacement sa masse musculaire, c’est pourquoi ROYAL CANIN® French Bulldog Adult contient de la L-Carnitine et une teneur optimale en protéines. ROYAL CANIN® French Bulldog Adult offre également à votre chien des nutriments spécifiques, dont un complexe spécialement dosé d’EPA et de DHA pour préserver et renforcer la santé de la peau et du pelage particulier de votre Bulldog français. De plus, ROYAL CANIN® French Bulldog Adult contribue au maintien d’une santé digestive optimale en favorisant un bon équilibre de la flore intestinale. Ceci aide à réduire les flatulences excessives et atténue l’odeur de ses selles.