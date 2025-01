Berger Allemand Adulte

ROYAL CANIN® German Shepherd Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Bergers allemands de 15 mois et plus. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult favorise une santé digestive optimale grâce à sa teneur en protéines L.I.P. hautement digestibles et à une sélection de fibres spécifiques qui limitent la fermentation intestinale et contribuent au maintien du bon équilibre de la flore intestinale. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult est spécialement conçu pour aider à renforcer le rôle de barrière de la peau. Cette formule spécifique contient également des acides gras oméga-3 EPA et DHA, des nutriments qui ont pour fonction de préserver et de nourrir la peau et le pelage de votre chien. Le Berger allemand est connu pour son tempérament vif et sa forte participation aux activités. C’est pourquoi un régime alimentaire contenant des nutriments qui favorisent la santé des articulations peut contribuer à maintenir le haut degré d’activité de cette race. C’est pourquoi ROYAL CANIN® German Shepherd Adult est enrichi en nutriments spécifiques afin de préserver la santé des os et des articulations. De plus, cette formule contribue également au maintien du poids de forme de votre chien.