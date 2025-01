La croissance est une étape essentielle de la vie de votre chien – c’est le moment des changements physiques, des nouvelles rencontres et des découvertes. Au cours de cette période clé, l’alimentation de votre chiot est tout particulièrement importante afin de favoriser une santé optimale à mesure qu’il grandit et se développe. ROYAL CANIN® Giant Junior contient un complexe breveté d’antioxydants spécifiques – dont la très bénéfique vitamine E – pour aider à renforcer les défenses naturelles de votre chiot pendant son développement. Grâce à un contenu énergétique spécialement adapté, ROYAL CANIN® Giant Junior contribue à soutenir le rythme de croissance élevé de votre chiot au cours de sa deuxième phase de croissance. De plus, ROYAL CANIN® Giant Junior favorise également le renforcement des os et des articulations des chiens de très grande race comme le vôtre grâce à un apport équilibré en énergie et en minéraux comme le calcium et le phosphore.