La croissance est une étape essentielle de la vie de votre chien – c’est le moment des changements physiques, des nouvelles rencontres et des découvertes. Au cours de cette période clé, le système immunitaire de votre chien de très grande race se développe progressivement, raison pour laquelle un apport nutritionnel supplémentaire est tout particulièrement bénéfique. Les aliments ROYAL CANIN® Giant Puppy contiennent un complexe breveté d’antioxydants qui agissent ensemble pour renforcer les défenses naturelles de votre chiot, ainsi que sa santé générale. Parce que votre chiot est loin d’avoir fini sa croissance, il est important de lui donner une nourriture riche en nutriments qui l’aideront à maintenir un rythme de croissance élevé pendant sa première et sa plus importante phase de croissance. C’est pourquoi les aliments ROYAL CANIN® Giant Puppy sont spécialement formulés avec un contenu énergétique adapté favorisant une croissance saine et soutenue. L’équilibre de l’énergie et des minéraux (comme le calcium et le phosphore) de ROYAL CANIN® Giant Puppy contribue à une minéralisation osseuse saine chez les chiots de très grande race. Cela aide à favoriser une bonne consolidation des articulations et des os, ainsi qu’une croissance saine.