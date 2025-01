Jack Russell Adulte

ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Jack Russell Terriers âgés de 10 mois et plus. ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult aide à renforcer la fonction de la barrière cutanée grâce à un complexe spécifique de nutriments. Cette formule contient également des acides gras oméga-3 EPA et DHA ainsi que de l’huile de bourrache pour nourrir la peau et le pelage de votre chien. Le Jack Russell Terrier est connu pour son tempérament vif, c’est pourquoi cette formule contribue également à renforcer sa masse musculaire et à soutenir son activité physique grâce à une teneur adaptée en protéines enrichie d’un complexe d’antioxydants pour une plus grande vitalité. De plus, ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult participe au renforcement de l’hygiène dentaire de votre chien en ralentissant la formation du tartre grâce à l’inclusion de chélateurs du calcium. Enfin, la forme, la taille et la texture des croquettes sont adaptées aux préférences gustatives spécifiques de la race Jack Russell Terrier.