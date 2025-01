Comptant parmi les petits chiens les plus actifs et les plus agiles au monde, le Jack Russel est vif, loyal et indépendant. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille, le Jack Russell a une très forte personnalité. ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre jeune Jack Russell et convient aux chiots jusqu’à l’âge de 10 mois. Le chiot Jack Russell Terrier a une période de croissance aussi intense que courte, associée à un tempérament vif et actif. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy est spécialement formulé pour favoriser une croissance harmonieuse, notamment grâce à une teneur adaptée en énergie, protéines, calcium et phosphore. ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy contient un complexe breveté d’antioxydants, dont la très bénéfique vitamine E. La présence de ces antioxydants aide à renforcer les défenses naturelles de votre chiot tandis que son système immunitaire se développe progressivement. De plus, les nutriments que contient la formule de ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy comprennent un mélange de protéines et de prébiotiques de haute qualité afin de favoriser la santé digestive et un équilibre optimal de la flore intestinale, ce qui contribue à une bonne qualité des selles.