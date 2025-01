Chiot Labrador Retriever

ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre jeune Labrador Retriever et convient aux chiots de moins de 15 mois. Parce que le système immunitaire de votre chiot se développe progressivement, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy contient un complexe exclusif d’antioxydants, dont la vitamine E, pour renforcer ses défenses naturelles pendant cette période clé de croissance. Grâce à sa teneur spécialement adaptée en énergie, protéines, calcium et phosphore, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy contribue au développement sain de la structure osseuse de votre chiot en pleine croissance. Cette formule l’aide également à prendre du poids de façon harmonieuse et lui permet de conserver son poids de forme au fur et à mesure qu’il grandit. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy contient un mélange de nutriments comprenant des protéines de haute qualité (L.I.P.) et des prébiotiques (FOS) pour favoriser la santé digestive et l’équilibre de la flore intestinale. Ainsi, cette formule contribue à une bonne qualité des selles. Les croquettes de ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy sont conçues sur mesure et spécialement adaptées pour les chiots Labrador. Leur forme et leur taille facilitent la prise de nourriture et la mastication de votre chiot, tandis que leur texture améliore leur palatabilité.