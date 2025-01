Adapté à tous les chiens de grande race âgés de 15 mois à 8 ans et pesant entre 26 et 44 kg, ROYAL CANIN® Maxi Adult en sauce est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte. La formule exclusive de ROYAL CANIN® Maxi Adult en sauce contient un apport équilibré de fibres alimentaires et de protéines de haute qualité, sélectionnées pour leur très haute digestibilité. ROYAL CANIN® Maxi Adult en sauce contient des nutriments qui aident à soutenir et à maintenir la solidité des os et des articulations de votre chien tout au long de sa vie adulte. De plus, cette formule est enrichie en acides gras oméga-3 EPA et DHA, qui contribuent à la bonne santé de la peau de votre chien. Afin de satisfaire les préférences alimentaires de chaque chien, ROYAL CANIN® Maxi Adult est également disponible sous forme de savoureuses croquettes. Si vous envisagez une alimentation mixte, consultez le tableau de rationnement sur l’emballage pour vous assurer que vous lui donnez la quantité exacte d’aliments secs et humides pour un bien-être optimal.