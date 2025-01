Les besoins nutritionnels d’un chien de grande taille varient considérablement par rapport à ceux de plus petite taille. C’est pourquoi il est essentiel de lui offrir une alimentation équilibrée adaptée à sa taille et à ses autres sensibilités spécifiques. La nourriture ROYAL CANIN® Maxi Adult est spécialement conçue pour répondre aux besoins nutritionnels de votre chien. Cet aliment convient aux grands chiens âgés de 15 mois et plus dont le poids adulte se situe entre 26 et 44 kg. Les grands chiens peuvent avoir les os et les articulations particulièrement sensibles, aussi est-il crucial de les préserver de l’usure que peut entraîner leur taille. La nourriture ROYAL CANIN® Maxi Adult aidera votre chien à conserver un poids de forme idéal qu’il pourra confortablement supporter. La nourriture ROYAL CANIN® Maxi Adult contient également une formule exclusive qui contribue à renforcer la santé digestive de votre chien. De plus, elle est enrichie en acides gras oméga-3 (EPA et DHA) bénéfiques à l’entretien de la peau de votre chien, pour qu’elle reste saine et bien nourrie.