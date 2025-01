Maxi Dermacomfort

L’irritation de la peau est l’une des principales raisons des visites chez le vétérinaire. Prenez soin de votre chien avec des nutriments de qualité supérieure, étudiés pour respecter la peau sensible de votre chien et l’aider à conserver un pelage sain et dense. Les problèmes cutanés entraînent souvent des démangeaisons excessives, qui peuvent abîmer davantage la peau de votre chien, et même causer une infection. ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi est soigneusement élaboré à l’aide de nutriments actifs qui contribuent au renforcement de la peau de votre chien. Formule nutritionnelle enrichie en acides gras Oméga-3 et 6, y compris acides GLA, EPA et DHA, permettant de préserver et de nourrir la peau de votre Chien. Les acides EPA, DHA et GLA sont spécialement bénéfiques et favorisent pelage sain et dense. Convenant aux chiens pesant entre 26 et 44 kg, ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi contient des croquettes spécialement conçues pour s’adapter parfaitement aux dents de votre animal. Royal Canin prend les protéines très au sérieux. Nous utilisons exclusivement des protéines de qualité supérieure et les adaptons aux besoins de votre chien. Notre programme nutritionnel Dermaconfort est disponible sous deux formes : en croquettes croustillantes et en délicieuse pâtée conditionnée en sachet fraîcheur, les deux étant parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la pâtée comme accompagnement des croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : 91 % des propriétaires se sont déclarés satisfaits de ce produit après seulement 2 mois d’utilisation continue. Cela signifie que l'aliment ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini a fait ses preuves.