Adapté aux chiots jusqu’à l’âge de 15 mois et qui pèseront entre 26 et 44 kg à l’âge adulte, ROYAL CANIN® Maxi Puppy en sauce est spécialement formulé pour satisfaire tous les besoins nutritionnels des chiots de grande race comme le vôtre. Afin de soutenir les défenses naturelles de votre chiot pendant cette période clé de sa croissance, ROYAL CANIN® Maxi Puppy en sauce contient un complexe exclusif d’antioxydants, dont la vitamine E, qui aide à soutenir son système immunitaire encore en développement. Les protéines hautement digestibles et les prébiotiques contenus dans la formule ROYAL CANIN® Maxi Puppy en sauce favorisent la bonne santé du système digestif et un équilibre sain de la flore intestinale. ROYAL CANIN® Maxi Puppy en sauce contient une teneur en énergie adaptée pour répondre aux besoins énergétiques modérés des chiots de grande race comme le vôtre. Afin de satisfaire les préférences alimentaires de chaque chien, ROYAL CANIN® Maxi Puppy est également disponible sous forme de savoureuses croquettes. Si vous envisagez une alimentation mixte, consultez le tableau de rationnement sur l’emballage pour vous assurer que vous lui donnez la quantité exacte d’aliments secs et humides pour un bien-être optimal.