Il est très important que votre chienne de grande taille et ses chiots reçoivent l’apport nutritionnel adéquat pour que la mère reste en bonne santé et que ses chiots aient le meilleur départ possible dans la vie. ROYAL CANIN Maxi Starter Mother & Babydog convient à votre chienne pendant toute la période de gestation et de lactation, ainsi qu’aux chiots de grande taille dont le poids adulte sera compris entre 26 et 44 kg. Lorsque les chiots passent du lait maternel à la nourriture solide, ROYAL CANIN Maxi Starter Mother & Babydog leur offre une formule intermédiaire adaptée pour faciliter cette première période de croissance et de développement jusqu’à 2 mois, en renforçant leurs défenses naturelles et leur santé digestive. Mélangées à l’eau, les croquettes sont faciles à réhydrater pour obtenir une consistance proche de celle d’une bouillie aussi appétissante pour votre chienne que pour ses chiots.