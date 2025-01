Mini Light Weight Care

Beaucoup d’animaux domestiques sont en surpoids et souffrent d’une pression excessive sur leurs articulations, ce qui nuit à leur état de santé général. Aidez votre chien à garder la ligne grâce à une alimentation complète, savoureuse et rassasiante. ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini convient aux chiens pesant jusqu’à 10 kg. Cette savoureuse recette, riche en protéines hautement digestibles, aide à maintenir la masse musculaire et un contenu faible en matière grasse aide à limiter la prise de poids. Une formule pauvre en matières grasses pour aider votre animal à maintenir un poids idéal et lui éviter des problèmes de santé liés au surpoids. Une combinaison optimale de fibres solubles et insolubles qui aide les chiens à se sentir rassasiés. Elle assure également un transit régulier et une meilleure digestion. Parmi les nombreux bienfaits des acides gras oméga 3, on retrouve également une action anti-inflammatoire. Cette formule riche en acides gras oméga 3 EPA et DHA permettra de soutenir les articulations de votre chien. Notre programme nutritionnel Light Weight Care est disponible sous deux formes : en croquettes croustillantes et en délicieuse pâtée conditionnée en sachet fraîcheur, les deux étant parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la mousse comme accompagnement des croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : testé scientifiquement dans les chenils Royal Canin, ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini contient 31 % de matières grasses en moins que les aliments pour chiens adultes ordinaires. Cela signifie que l'aliment ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini a fait ses preuves.