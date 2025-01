La période de croissance est une étape essentielle dans la vie de votre chiot : c’est le moment des grands changements et des découvertes. Tandis que votre chiot continue à grandir, il est important que son alimentation favorise une santé optimale. ROYAL CANIN® Mini Puppy en sauce est formulé pour répondre aux besoins nutritionnels de votre chiot, et convient aux chiots âgés de 2 à 10 mois qui pèseront jusqu’à 10 kg à l’âge adulte. ROYAL CANIN® Mini Puppy en sauce contient un complexe exclusif d’antioxydants – dont la vitamine E pour aider à construire ses défenses naturelles en plein développement. Il offre à votre chiot de nombreux nutriments bénéfiques qui aident à renforcer sa santé digestive et l’équilibre de sa flore intestinale. De plus, le contenu énergétique intense de ROYAL CANIN® Mini Puppy en sauce correspond au niveau élevé d’activité de votre chiot de race de petite taille. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Mini Puppy est également disponible sous forme de nourriture sèche en croquettes savoureuses et croquantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, suivez simplement nos instructions pour vous assurer que votre chiot reçoit une quantité adéquate d’aliments secs et humides pour un bénéfice optimal.