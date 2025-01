Mini Relax Care

Votre chien peut être nerveux s’il perd sa routine. Des évènements tels qu’un déménagement, un voyage en voiture ou l’arrivée d’un bébé à la maison peuvent le perturber. Tous ces signes ne trompent pas. Adaptez l’alimentation de votre chien et aidez-le à retrouver son comportement habituel. Conçu pour les chiens pesant jusqu’à 10 kg, ROYAL CANIN® Relax Care Mini contient des nutriments de haute qualité spécialement calibrés pour aider votre chien à s’adapter aux changements. Une étude scientifique a révélé une protéine active ayant un effet apaisant. Ce nutriment naturel de qualité supérieure est ajouté sous une forme digestible après un contrôle mensuel rigoureux de sa composition, de sa quantité et de sa qualité. Tous les aliments Royal Canin apportent les éléments nutritionnels essentiels. Ils contiennent 100 % de protéines de qualité supérieure, ainsi que les graisses, les fibres, les vitamines et les minéraux dont votre chien a besoin pour vivre sainement tout au long de sa vie. Notre programme nutritionnel Relax Care est disponible sous deux formes : en croquettes croustillantes et en délicieuse pâtée conditionnée en sachet fraîcheur, les deux étant parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la mousse comme accompagnement des croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : les tests scientifiques réalisés dans les chenils Royal Canin ont mis en évidence qu’avec cette formule, plus de 44 % des chiens se comportaient normalement dans un environnement changeant. Cela signifie que l'aliment ROYAL CANIN® Relax Care Mini a fait ses preuves.