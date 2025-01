Il est très important que votre chienne de petite taille et ses chiots reçoivent l’apport nutritionnel adéquat pour que la mère reste en bonne santé et que ses chiots mangent des aliments spécialement adaptés à leurs besoins spécifiques. C’est pourquoi ROYAL CANIN Mini Starter Mother & Babydog est adapté aux besoins énergétiques élevés de votre chienne en fin de gestation et pendant la lactation, ainsi qu’aux chiots dont le poids adulte pesant jusqu’à 10kg. Lorsque les chiots passent du lait maternel à la nourriture solide, ROYAL CANIN Mini Starter Mother & Babydog leur offre une formule intermédiaire adaptée pour faciliter cette première période de croissance et contribue à la santé digestive et à la construction des défenses naturelles du chiot. Mélangées à l’eau, les croquettes sont faciles à réhydrater pour obtenir une consistance proche de celle d’une bouillie aussi appétissante pour votre chienne que pour ses chiots.