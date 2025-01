Mini Sterilised

Après la stérilisation, il se peut que votre chien préfère faire la sieste plutôt que de partir à l’aventure, sans pour autant que son appétit ne change. Conçu pour les chiens stérilisés jusqu’à 4 kg, ROYAL CANIN® Sterilised Mini satisfait l’appétit de votre chien grâce à une alimentation aussi complète sur le plan nutritionnel que savoureuse, sans prise de poids. L'aliment ROYAL CANIN® Sterilised Mini contient des fibres alimentaires assurent également un transit régulier et une meilleure digestion. De plus, elles satisfont l’appétit de votre chien en l’aidant à moins grignoter. Une formule pauvre en matières grasses pour aider votre chien à maintenir son poids de forme et éviter des problèmes de santé liés au surpoids. Une combinaison optimale qui aide les chiens à se sentir rassasiés. Elle assure également un transit régulier et une meilleure digestion. ROYAL CANIN® Sterilised Mini a été testé scientifiquement et il est prouvé qu’il est 11 % moins calorique que les aliments pour chiens adultes ordinaires. Cela signifie que l'aliment ROYAL CANIN® Sterilised Mini a fait ses preuves. Notre programme nutritionnel Sterilised est disponible sous deux formes : en croquettes croustillantes et en délicieuse mousse conditionnée en sachet fraîcheur, les deux étant parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la mousse comme accompagnement des croquettes ?