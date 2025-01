ROYAL CANIN® Pug Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels uniques de votre Carlin adulte et convient aux chiens de plus de 10 mois. La peau du Carlin est plissée, et ces plis peuvent retenir la chaleur ou une humidité indésirable. C’est pourquoi il est important que l’alimentation de votre chien contribue à la santé de sa peau. La formule exclusive de ROYAL CANIN® Pug Adult renforce le rôle de « barrière » de la peau, ainsi que sa santé générale. ROYAL CANIN® Pug Adult contient en outre des nutriments qui favorisent la bonne tonicité musculaire de votre Carlin. Les Carlins ont des caractéristiques très spécifiques : une large tête et un corps trapu aux muscles courts. Leurs mâchoires et leurs babines très épaisses peuvent leur rendre difficile la prise de nourriture, et ils ont également tendance à avaler leur nourriture sans la mâcher. Les croquettes de ROYAL CANIN® Pug Adult sont faites sur mesure pour la race des Carlins. Leur forme et leur taille sont spécialement conçues pour leur faciliter la prise de nourriture et leur texture les encourage à bien mastiquer avant de les avaler.