Urinary S/O est un aliment diététique complet pour chiens, formulé pour dissoudre les calculs de struvite et réduire les récidives grâce à ses propriétés acidifiant l’urine, sa faible teneur en magnésium et un apport modéré en protéines mais de haute qualité. Recommandations : avant utilisation, l’avis d’un vétérinaire est recommandé. Utiliser Urinary S/O pendant 5 à 12 semaines pour dissoudre les calculs de struvite et jusqu’à 6 mois pour réduire les récidives. Le chien devra ensuite être examiné régulièrement par le vétérinaire pour évaluer la pertinence d’une recommandation nutritionnelle sur le long terme. De l’eau fraîche doit toujours être à disposition de l’animal.