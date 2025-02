Mieux comprendre votre chien et ses émotions

Si on les compare aux chats, on constate que les chiens montrent plus clairement des signes d'affection semblables à ceux des humains : un mouvement de queue amical lorsque vous rentrez du travail ou un saut enthousiaste lorsque vous sortez leur jouet préféré, par exemple.

Le lien entre le chien et l'homme se développe depuis la nuit des temps. En effet, des découvertes archéologiques indiquent que les humains ont commencé à domestiquer les chiens il y a plus de 30 000 ans. Aujourd'hui, il existe une multitude de données scientifiques confirmant que ces animaux sont capables d'avoir des sentiments pour leurs maîtres.

En réalité, les chiens peuvent ressentir de la joie, de la peur, de la surprise, du contentement et du dégoût, ce qui signifie également qu'ils peuvent devenir tristes. En tant que propriétaire responsable d'un animal de compagnie, il est essentiel pour vous de comprendre les signaux que votre chien envoie. Les chiens, quant à eux, peuvent-ils ressentir les émotions qui habitent les humains ?

En 2014, des chercheurs de l'université Emory aux États-Unis ont étudié l'activité cérébrale de chiens éveillés et éduqués. Les résultats ont montré que la partie de leur cerveau qui enregistre les expériences positives était la plus réactive lorsqu'on leur présentait l'odeur des membres de leur famille humaine. Une étude similaire a été menée à Budapest, mais se concentrait sur le son au lieu de l'odeur. Elle a révélé que les chiens comprenaient ce que les humains ressentaient au son de leur voix.

D'autres données suggérant l'empathie chez les chiens proviennent d'une étude japonaise réalisée en 2015, dans le cadre de laquelle les humains et les chiens ont passé du temps à se regarder dans les yeux. Les chercheurs ont ainsi observé chez les chiens un taux plus élevé d'ocytocine, communément appelée « hormone de l'amour », laissant supposer l'existence d'un lien similaire à celui qui unit les parents et leurs enfants.