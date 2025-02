Vous déménagez avec un chien ? Ce que vous devez savoir

Les chiens sont sensibles à leur environnement, et même si vous les avez préparés au déménagement, toutes les odeurs (et les sensations) sont soudainement différentes. Essayez de conserver les horaires de promenade, de repas et de jeu de votre chien aussi réguliers que possible, et voyez si vous pouvez recréer une configuration similaire pour la gamelle d'eau, la nourriture et le couchage de votre animal dans votre nouvel espace. Ne vous débarrassez pas tout de suite de tous vos vieux meubles : des rappels de votre ancien domicile aideront votre petit compagnon à prendre ses marques.