Si un accident se produit, ne punissez pas votre chiot, il ne sait pas encore ce que vous attendez de lui. Les chiots ont des vessies plus petites que les chiens plus âgés, ils ont donc besoin d’uriner plus souvent que les chiens adultes. Désinfectez simplement l’endroit où il a uriné avec un produit sans ammoniaque et éliminez l’odeur avec un neutralisateur d’odeurs pour animaux de compagnie.