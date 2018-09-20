Comment adopter un chien ?

Que vous choisissiez d'adopter un chien adulte ou un chiot, il y a des avantages et des inconvénients à choisir un chien issu d'un refuge. C'est une décision très personnelle qui nécessite des recherches approfondies et de prendre en considération quel environnement vous serez en mesure lui offrir.

Avantages de l'adoption d'un chien

Cela peut être extrêmement enrichissant

Les chiens adultes peuvent déjà être propres

Les chiens adultes peuvent avoir déjà avoir reçu les bases d'éducation

Critères à considérer pour l'adoption d'un chien

Il est difficile de prédire la taille adulte des chiots de race assimilée

Parfois, les animaux de compagnie issus d'un refuge peuvent montrer des problèmes de comportement

Les chiens adultes peuvent manquer de bases d'éducation ou peuvent avoir développé de mauvaises habitudes

Les meilleurs conseils pour adopter un chien

La clé d'une adoption réussie consiste à passer du temps avec le chien que vous avez choisi avant de le ramener à la maison. Essayez de le voir plusieurs fois avant de l'adopter et demandez à le sortir du refuge pour quelques promenades. Si possible, promenez-le dans votre voiture afin d'observer son comportement dans différentes situations.