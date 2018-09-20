Comment adopter un chien ?
Que vous choisissiez d'adopter un chien adulte ou un chiot, il y a des avantages et des inconvénients à choisir un chien issu d'un refuge. C'est une décision très personnelle qui nécessite des recherches approfondies et de prendre en considération quel environnement vous serez en mesure lui offrir.
Avantages de l'adoption d'un chien
- Cela peut être extrêmement enrichissant
- Les chiens adultes peuvent déjà être propres
- Les chiens adultes peuvent avoir déjà avoir reçu les bases d'éducation
Critères à considérer pour l'adoption d'un chien
- Il est difficile de prédire la taille adulte des chiots de race assimilée
- Parfois, les animaux de compagnie issus d'un refuge peuvent montrer des problèmes de comportement
- Les chiens adultes peuvent manquer de bases d'éducation ou peuvent avoir développé de mauvaises habitudes
Les meilleurs conseils pour adopter un chien
La clé d'une adoption réussie consiste à passer du temps avec le chien que vous avez choisi avant de le ramener à la maison. Essayez de le voir plusieurs fois avant de l'adopter et demandez à le sortir du refuge pour quelques promenades. Si possible, promenez-le dans votre voiture afin d'observer son comportement dans différentes situations.
Le personnel du refuge connaîtra les chiens dont il prend soin et pourra vous conseiller. Alors posez des questions sur le chien pour connaître sa nature. Par exemple :
- Quel âge a-t-il ?
- Quel est son mode de vie ?
- Comment se comporte-t-il habituellement et est-il craintif ?
- Comment réagit-il avec les enfants et les autres animaux ?
- Comment réagit-il à différents environnements ?
- Ce chien peut-il être laissé seul ?
Ramener votre chien adopté à la maison
- Restez calme et attentionné lors de son arrivée chez vous : à son arrivée, laissez-le faire son tour du propriétaire et donnez-lui quelques jours pour se familiariser avec la famille.
- Surveillez les enfants : si vous avez de jeunes enfants, soyez toujours présent lorsqu'ils jouent avec le chien afin qu'il ne soit pas effrayé.
- Présentez progressivement les autres animaux de compagnie : si vous avez d'autres animaux de compagnie, présentez-les progressivement à votre chien et faites-le dans une zone neutre à l'extérieur de la maison.
- Ne gâtez pas votre chien : il n'est pas rare que les gens éprouvent de la pitié pour les chiens de refuge et cherchent à améliorer leur confort dans leur nouveau foyer. Autrement dit, les chiens sont gâtés, ce qui peut conduire à de mauvaises habitudes et des problèmes futurs. Pour éviter toute source de stress, un chien a besoin de règles bien établies.
- En matière d'éducation, la patience s'impose : dès que le chien comprend comment se comporter à la maison, commencez à lui apprendre à se comporter en promenade. Au début, gardez-le en laisse pour éviter les fugues. Mettez en place des rituels quotidiens et, si vous laissez votre chien seul, évitez tout stress avant de partir. Quittez la maison sans lui parler et soyez indifférent lorsque vous rentrez.
- Ne tolérez aucun comportement agressif de la part de votre chien : même un grognement doit être corrigé. Si vous réagissez sur le champ et à chaque fois que vous faites face à une mauvaise attitude, vous parviendrez à changer son comportement. Il peut être également intéressant de se tourner vers un éducateur canin. Si vous ne prêtez pas attention aux premiers signes, la situation ne fera qu'empirer.
Adopter un chien est un engagement important, qui doit être mûrement réfléchi mais, si vous vous renseignez bien avant de prendre votre décision, vous pourrez avoir une relation enrichissante entre vous et votre chien.
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