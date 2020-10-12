Cómo mantener saludable el sistema digestivo de tu gato
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¿En qué se diferencia la digestión de los gatos de la de los seres humanos?
Gusto
Masticación
Dosificación de la ingesta
Dieta
Una pregunta frecuente es “¿cuánto tiempo tardan los gatos en digerir la comida?”. En los gatos, la comida tarda entre 12 y 24 horas en moverse por los intestinos, mientras que la digestión de los seres humanos puede demorar hasta cinco días.2
Un examen más detallado del sistema digestivo de un gato
Al igual que con los perros y los seres humanos, cada elemento del sistema digestivo de tu gato desempeña una función en el procesamiento de los alimentos y la absorción de los nutrientes que necesita. También contiene bacterias beneficiosas, llamadas microbiota, para mantener el intestino saludable y muchas células del sistema inmunitario para proteger su salud en general.
El sistema digestivo de un gato puede ser particularmente sensible y puede alterarse con facilidad debido, por ejemplo, a cambios repentinos en su dieta. También está diseñado para que los gatos ingieran alimentos más pequeños con más frecuencia. Muchos gatos buscan su plato de comida varias veces al día y comen solo una pequeña cantidad cada vez. Para evitar que tu mascota aumente de peso, es importante conocer las raciones diarias y dividirlas en pequeñas comidas.
Nutrientes importantes para la digestión de tu gato
Cada elemento del alimento de tu gato puede desempeñar una función en su delicado sistema digestivo y en su salud general. Para obtener recomendaciones sobre la mejor dieta para tu gato y sus necesidades o sensibilidades específicas, siempre es mejor consultar al veterinario. De todas maneras, observemos los nutrientes y factores clave que son importantes para el sistema digestivo de cada felino.
Proteína
Fibra
Grasas
Vitaminas
Carbohidratos
Cómo comprender los problemas digestivos en gatos
Dado que el sistema digestivo de un gato posee un equilibrado delicado, puede ser particularmente propenso a desarrollar problemas. Algunos ejemplos de lo que puede causarle a tu felino un malestar estomacal incluyen los cambios en la dieta, el estrés o la ansiedad, y problemas subyacentes de salud.
Problemas digestivos comunes en gatos
Parásitos
Los parásitos microscópicos pueden asentarse en los intestinos de un gato y provocar una diarrea grave, lo que puede generar deshidratación y pérdida de peso, sin mencionar el malestar abdominal. Consultá a un veterinario si creés que tu gato tiene parásitos, ya que puede recetar medicamentos para ayudar a eliminarlos.
Bolas de pelos
Para los gatos que viven en interiores, las bolas de pelos puede ser un problema común, ya que el aseo es una de sus principales actividades. Mientras los gatos se acicalan, tragan los pelos sueltos que generalmente expulsan en las heces. Sin embargo, si hay un exceso de pelo, no pueden digerirlo de manera correcta y se forma una bola de pelo que dificulta la digestión. Podés ayudar cepillando a tu gato con regularidad para eliminar el exceso de pelo y asegurándote de que su dieta tenga la combinación correcta de fibra para dispersar el pelo que se traga.
Enfermedades inflamatorias
La inflamación de uno o más órganos digestivos de tu gato podría causarle molestias y otros problemas. Los efectos pueden incluir diarrea y vómitos crónicos, pérdida de peso y un cambio en el apetito. Incluso pueden experimentar un gran aumento en el apetito mientras intentan obtener los nutrientes que necesitan.
Señales para tener en cuenta
Si creés que tu gato tiene alteraciones digestivas, existen varias señales a las que debés prestar atención; entre ellas, las siguientes:
- Diarrea o constipación
- Vómitos o regurgitación de comida o bolas de pelo
- Mal aliento o flatulencias frecuentes
- Renuencia a comer o dificultad para hacerlo o aumento del apetito
- Pérdida de peso
- Un pelaje seco, opaco y quebradizo
- Signos de dolor abdominal
Consulta al veterinario
Si creés que tu gato padece de malestar estomacal o alteraciones digestivas, es muy importante comunicarte con el veterinario, ya que puede realizar controles importantes para identificar las posibles causas de los problemas. Además, también puede asesorarte sobre cualquier cambio que debas hacer, incluso en la dieta de tu gato, a fin de ayudarlo a resolver los problemas y las molestias que padece.
Cómo elegir los alimentos adecuados para el sistema digestivo saludable de tu gato
Independientemente de que creas que tu felino tiene una alteración digestiva o no, siempre vale la pena consultar al veterinario sobre la mejor comida para él. Existe una amplia gama de alimentos para gatos altamente digeribles para satisfacer las necesidades específicas de cada mascota, desde gatos de interior con menores requerimientos energéticos hasta gatitos con estómagos normalmente sensibles.
1 Enciclopedia del gato, 2017, Royal Canin, pág. 254
2 Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs, Pr Dominique Grandjean, 2006, Royal Canin SAS
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