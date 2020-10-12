InicioSobre nosotrosEnfoque nutricional de Royal CaninMantener saludable el sistema digestivo de tu gato 

Cómo mantener saludable el sistema digestivo de tu gato

Los gatos y los seres humanos tienen sistemas digestivos muy diferentes. Es importante comprenderlos para que puedas ayudar a prevenir cualquier alteración digestiva en tu gato y detectar potenciales problemas. Porque lo que te parece delicioso a vos puede provocar un malestar estomacal crónico, o incluso ser tóxico para los gatos.

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Gato Maine Coon adulto tumbado en el interior sobre un suelo de madera oscura.

¿En qué se diferencia la digestión de los gatos de la de los seres humanos?

Ilustración de la lengua de un gato

Gusto

Los gatos tienen muy pocas papilas gustativas (475) en comparación con los seres humanos (alrededor de 9000) y los perros (1700).1 Eso significa que los gatos pueden detectar la amargura, acidez, salinidad y umami, pero no detectan ningún sabor dulce. Sin embargo, el gusto es importante para los gatos, ya que el aroma y el gusto a menudo están relacionados. Los gatos pueden percibir las características olfativas de la comida a través de la nariz y la parte posterior de la garganta.
Ilustración de la boca de un gato

Masticación

Un gato tiene dientes afilados para cortar y rasgar, y mandíbulas que no se mueven hacia los laterales. En comparación con los seres humanos, que mastican mucho la comida, los gatos no le dedican mucho tiempo a la masticación. Usan los dientes posteriores para masticar su comida, lo que puede afectar su función digestiva cuando la comida llega a su estómago en trozos.
Ilustración de un tazón para gatos

Dosificación de la ingesta

Los gatos tienen estómagos mucho más pequeños que los seres humanos o los perros. Esto, junto con el historial de los gatos de ser cazadores solitarios, significa que, en lugar de comer dos o tres porciones más grandes, los gatos ingieren muchas comidas pequeñas a lo largo del día. Los gatos también pueden ser sensibles a los entornos concurridos y pueden molestarse fácilmente cuando están comiendo, por lo que es importante que coman en lugares tranquilos y silenciosos para evitar un impacto negativo en la ingesta de alimentos.
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Dieta

Los seres humanos son omnívoros y se recomienda que entre el 60 y el 65% de su dieta sean carbohidratos secos. Por otro lado, los gatos son carnívoros y pueden funcionar sin estos altos niveles de carbohidratos. En cambio, necesitan una dieta más rica en proteínas que los seres humanos y pueden necesitar más grasas.

Una pregunta frecuente es “¿cuánto tiempo tardan los gatos en digerir la comida?”. En los gatos, la comida tarda entre 12 y 24 horas en moverse por los intestinos, mientras que la digestión de los seres humanos puede demorar hasta cinco días.2

Un examen más detallado del sistema digestivo de un gato

Al igual que con los perros y los seres humanos, cada elemento del sistema digestivo de tu gato desempeña una función en el procesamiento de los alimentos y la absorción de los nutrientes que necesita. También contiene bacterias beneficiosas, llamadas microbiota, para mantener el intestino saludable y muchas células del sistema inmunitario para proteger su salud en general.

El sistema digestivo de un gato puede ser particularmente sensible y puede alterarse con facilidad debido, por ejemplo, a cambios repentinos en su dieta. También está diseñado para que los gatos ingieran alimentos más pequeños con más frecuencia. Muchos gatos buscan su plato de comida varias veces al día y comen solo una pequeña cantidad cada vez. Para evitar que tu mascota aumente de peso, es importante conocer las raciones diarias y dividirlas en pequeñas comidas.

Estómago Colon Intestino grueso Hígado Intestino delgado

Nutrientes importantes para la digestión de tu gato

Cada elemento del alimento de tu gato puede desempeñar una función en su delicado sistema digestivo y en su salud general. Para obtener recomendaciones sobre la mejor dieta para tu gato y sus necesidades o sensibilidades específicas, siempre es mejor consultar al veterinario. De todas maneras, observemos los nutrientes y factores clave que son importantes para el sistema digestivo de cada felino.

Ilustración de un pollo cocido

Proteína

La proteína es vital en la dieta de tu gato. Necesita una dieta más rica en proteínas que los perros o los seres humanos, pero si las proteínas no son fácilmente digeribles, pueden aparecer problemas. La proteína también contiene taurina, que los gatos necesitan para funcionar de manera eficaz, pero que no pueden producir por sí mismos.
Ilustración de una remolacha

Fibra

La fibra puede ser crucial para ayudar a tu gato a mantener un sistema digestivo saludable. Por ejemplo, una dieta con alto contenido de fibra puede prevenir la formación de bolas de pelos y estimular las deposiciones regulares. Los prebióticos son fibras que ayudan a tu gato a absorber los nutrientes que necesita de los alimentos. Los prebióticos también fomentan el equilibrio adecuado de la microbiota para respaldar la salud digestiva de tu gato y controlar cualquier sensibilidad.
Ilustración de grasa

Grasas

La grasa es una valiosa fuente de energía para los gatos. También la necesitan para el funcionamiento saludable de ciertos órganos, como la piel. Sin embargo, el exceso de grasa puede ser difícil de digerir para los felinos y puede provocar obesidad.
Ilustración de un pescado

Vitaminas

Las vitaminas D y A son esenciales en la dieta de tu gato, ya que no puede crearlas por sí mismo y son fundamentales para su salud.
Ilustración de granos

Carbohidratos

Los carbohidratos no son tan importantes para los gatos como para los seres humanos, pero pueden proporcionar energía. Además, las fuentes de carbohidratos altamente digeribles, como el arroz, pueden ser útiles para los gatos con alteraciones digestivas.

Cómo comprender los problemas digestivos en gatos

Dado que el sistema digestivo de un gato posee un equilibrado delicado, puede ser particularmente propenso a desarrollar problemas. Algunos ejemplos de lo que puede causarle a tu felino un malestar estomacal incluyen los cambios en la dieta, el estrés o la ansiedad, y problemas subyacentes de salud.

Problemas digestivos comunes en gatos

Parásitos

Los parásitos microscópicos pueden asentarse en los intestinos de un gato y provocar una diarrea grave, lo que puede generar deshidratación y pérdida de peso, sin mencionar el malestar abdominal. Consultá a un veterinario si creés que tu gato tiene parásitos, ya que puede recetar medicamentos para ayudar a eliminarlos.

Bolas de pelos

Para los gatos que viven en interiores, las bolas de pelos puede ser un problema común, ya que el aseo es una de sus principales actividades. Mientras los gatos se acicalan, tragan los pelos sueltos que generalmente expulsan en las heces. Sin embargo, si hay un exceso de pelo, no pueden digerirlo de manera correcta y se forma una bola de pelo que dificulta la digestión. Podés ayudar cepillando a tu gato con regularidad para eliminar el exceso de pelo y asegurándote de que su dieta tenga la combinación correcta de fibra para dispersar el pelo que se traga.

Enfermedades inflamatorias

La inflamación de uno o más órganos digestivos de tu gato podría causarle molestias y otros problemas. Los efectos pueden incluir diarrea y vómitos crónicos, pérdida de peso y un cambio en el apetito. Incluso pueden experimentar un gran aumento en el apetito mientras intentan obtener los nutrientes que necesitan.

Señales para tener en cuenta

Si creés que tu gato tiene alteraciones digestivas, existen varias señales a las que debés prestar atención; entre ellas, las siguientes:

  • Diarrea o constipación
  • Vómitos o regurgitación de comida o bolas de pelo
  • Mal aliento o flatulencias frecuentes
  • Renuencia a comer o dificultad para hacerlo o aumento del apetito
  • Pérdida de peso
  • Un pelaje seco, opaco y quebradizo
  • Signos de dolor abdominal

Consulta al veterinario

Si creés que tu gato padece de malestar estomacal o alteraciones digestivas, es muy importante comunicarte con el veterinario, ya que puede realizar controles importantes para identificar las posibles causas de los problemas. Además, también puede asesorarte sobre cualquier cambio que debas hacer, incluso en la dieta de tu gato, a fin de ayudarlo a resolver los problemas y las molestias que padece.

Cómo elegir los alimentos adecuados para el sistema digestivo saludable de tu gato

Independientemente de que creas que tu felino tiene una alteración digestiva o no, siempre vale la pena consultar al veterinario sobre la mejor comida para él. Existe una amplia gama de alimentos para gatos altamente digeribles para satisfacer las necesidades específicas de cada mascota, desde gatos de interior con menores requerimientos energéticos hasta gatitos con estómagos normalmente sensibles.

1 Enciclopedia del gato, 2017, Royal Canin, pág. 254

2 Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs, Pr Dominique Grandjean, 2006, Royal Canin SAS

Pastor Alemán y gato Abisinio adultos de pie en blanco y negro sobre un fondo blanco

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