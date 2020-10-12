Cómo comprender los problemas digestivos en gatos

Dado que el sistema digestivo de un gato posee un equilibrado delicado, puede ser particularmente propenso a desarrollar problemas. Algunos ejemplos de lo que puede causarle a tu felino un malestar estomacal incluyen los cambios en la dieta, el estrés o la ansiedad, y problemas subyacentes de salud.

Problemas digestivos comunes en gatos

Parásitos

Los parásitos microscópicos pueden asentarse en los intestinos de un gato y provocar una diarrea grave, lo que puede generar deshidratación y pérdida de peso, sin mencionar el malestar abdominal. Consultá a un veterinario si creés que tu gato tiene parásitos, ya que puede recetar medicamentos para ayudar a eliminarlos.

Bolas de pelos

Para los gatos que viven en interiores, las bolas de pelos puede ser un problema común, ya que el aseo es una de sus principales actividades. Mientras los gatos se acicalan, tragan los pelos sueltos que generalmente expulsan en las heces. Sin embargo, si hay un exceso de pelo, no pueden digerirlo de manera correcta y se forma una bola de pelo que dificulta la digestión. Podés ayudar cepillando a tu gato con regularidad para eliminar el exceso de pelo y asegurándote de que su dieta tenga la combinación correcta de fibra para dispersar el pelo que se traga.

Enfermedades inflamatorias

La inflamación de uno o más órganos digestivos de tu gato podría causarle molestias y otros problemas. Los efectos pueden incluir diarrea y vómitos crónicos, pérdida de peso y un cambio en el apetito. Incluso pueden experimentar un gran aumento en el apetito mientras intentan obtener los nutrientes que necesitan.

Señales para tener en cuenta

Si creés que tu gato tiene alteraciones digestivas, existen varias señales a las que debés prestar atención; entre ellas, las siguientes:

Diarrea o constipación

Vómitos o regurgitación de comida o bolas de pelo

Mal aliento o flatulencias frecuentes

Renuencia a comer o dificultad para hacerlo o aumento del apetito

Pérdida de peso

Un pelaje seco, opaco y quebradizo

Signos de dolor abdominal

Consulta al veterinario

Si creés que tu gato padece de malestar estomacal o alteraciones digestivas, es muy importante comunicarte con el veterinario, ya que puede realizar controles importantes para identificar las posibles causas de los problemas. Además, también puede asesorarte sobre cualquier cambio que debas hacer, incluso en la dieta de tu gato, a fin de ayudarlo a resolver los problemas y las molestias que padece.