El Devon Rex es un gato juguetón, bastante travieso y leal con su dueño. Les encanta cuando su dueño está cerca y juega con ellos. Estos activos gatitos son ideales para un hogar con mucha actividad ya que les encanta estar acompañados.

Son una raza a la que le gustan mucho las personas y que se adapta bien a familias numerosas. Son geniales con los niños y se llevan bien con las demás mascotas de la familia. Los Devon Rex pueden tener un gran apetito, así que preocúpate de limitar su comida si comienzan a ganar demasiado peso, especialmente los gatos castrados.

Fuente: hechos y características clave obtenidos del World Cat Congress (WCC)