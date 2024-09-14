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Devon Rex

La devoción del Devon Rex por su dueño hace que estos gatos inteligentes y amorosos sean capaces de aprender trucos rápidamente, como ir a buscar.
Devon Rex adult in black and white

Acerca del Devon Rex

El Devon Rex es un gato juguetón, bastante travieso y leal con su dueño. Les encanta cuando su dueño está cerca y juega con ellos. Estos activos gatitos son ideales para un hogar con mucha actividad ya que les encanta estar acompañados.

Son una raza a la que le gustan mucho las personas y que se adapta bien a familias numerosas. Son geniales con los niños y se llevan bien con las demás mascotas de la familia. Los Devon Rex pueden tener un gran apetito, así que preocúpate de limitar su comida si comienzan a ganar demasiado peso, especialmente los gatos castrados.

Fuente: hechos y características clave obtenidos del World Cat Congress (WCC)

Rasgos específicos de la raza

País: Reino Unido
Pelaje: Pelaje corto
Categoría de tamaño: Mediano

Sociable / Enérgico / Afectuoso / Maullador / Juguetón

Hechos clave

Requiere un recinto en el exterior
Bueno con la gente

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