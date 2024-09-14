Devon Rex
Acerca del Devon Rex
El Devon Rex es un gato juguetón, bastante travieso y leal con su dueño. Les encanta cuando su dueño está cerca y juega con ellos. Estos activos gatitos son ideales para un hogar con mucha actividad ya que les encanta estar acompañados.
Son una raza a la que le gustan mucho las personas y que se adapta bien a familias numerosas. Son geniales con los niños y se llevan bien con las demás mascotas de la familia. Los Devon Rex pueden tener un gran apetito, así que preocúpate de limitar su comida si comienzan a ganar demasiado peso, especialmente los gatos castrados.
Fuente: hechos y características clave obtenidos del World Cat Congress (WCC)
Rasgos específicos de la raza
País: Reino Unido
Pelaje: Pelaje corto
Categoría de tamaño: Mediano
Sociable / Enérgico / Afectuoso / Maullador / Juguetón
Hechos clave
Bueno con la gente
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