Cómo tratar a un gato con problemas urinarios

Es común que los gatos tengan problemas urinarios, aunque por suerte estos pueden tratarse de manera muy eficaz con una combinación de cambios en el estilo de vida y dieta. Si has notado que la conducta de tu gato al orinar ha cambiado recientemente, el primer paso es visitar al veterinario.

El veterinario y los problemas urinarios de tu gato

Cuando asistas a la cita con el veterinario, le harán un examen exhaustivo a tu gato y te preguntarán acerca de los síntomas que presenta el animal. Esto podría incluir esforzarse para orinar, orinar en volúmenes más pequeños de lo normal o no orinar en absoluto, presentar molestias al orinar y producir orina de color rosado (lo que indica la presencia de sangre).

Si el veterinario identifica que tu gato tiene una infección, lo tratará con agentes antibacterianos. Los problemas urinarios debido a una infección, como la cistitis, son poco frecuentes en los gatos, pero tu veterinario podrá descartarlos.

El veterinario puede encontrar que el gato tiene "cálculos". Esto consiste en la acumulación de minerales específicos en la orina del gato, algo que normalmente sería capaz de procesar y expulsar a través de la micción. Estos minerales se cristalizan para formar una piedra, al igual que los cálculos renales en los seres humanos. Dichos cálculos pueden irritar e inflamar los órganos urinarios de tu gato y causar dolor.

Según el diagnóstico y la situación clínica, el veterinario extirpará el cálculo con métodos quirúrgicos y lo analizará para conocer su composición química. Al hacer esto, puede averiguar su composición exacta. Esto es esencial, ya que los diferentes tipos de cálculos requieren diferentes tratamientos. Tu veterinario también puede recomendar una dieta específica, diseñada para disolver de manera eficaz los cálculos urinarios.

El tratamiento de los problemas urinarios en el gato, sobre todo si son idiopáticos, es decir, sin una causa identificable, es un compromiso a largo plazo, y tu veterinario podrá ayudarte con esta situación.