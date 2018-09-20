Cómo tratar a un gato con problemas urinarios
Es común que los gatos tengan problemas urinarios, aunque por suerte estos pueden tratarse de manera muy eficaz con una combinación de cambios en el estilo de vida y dieta. Si has notado que la conducta de tu gato al orinar ha cambiado recientemente, el primer paso es visitar al veterinario.
El veterinario y los problemas urinarios de tu gato
Cuando asistas a la cita con el veterinario, le harán un examen exhaustivo a tu gato y te preguntarán acerca de los síntomas que presenta el animal. Esto podría incluir esforzarse para orinar, orinar en volúmenes más pequeños de lo normal o no orinar en absoluto, presentar molestias al orinar y producir orina de color rosado (lo que indica la presencia de sangre).
Si el veterinario identifica que tu gato tiene una infección, lo tratará con agentes antibacterianos. Los problemas urinarios debido a una infección, como la cistitis, son poco frecuentes en los gatos, pero tu veterinario podrá descartarlos.
El veterinario puede encontrar que el gato tiene "cálculos". Esto consiste en la acumulación de minerales específicos en la orina del gato, algo que normalmente sería capaz de procesar y expulsar a través de la micción. Estos minerales se cristalizan para formar una piedra, al igual que los cálculos renales en los seres humanos. Dichos cálculos pueden irritar e inflamar los órganos urinarios de tu gato y causar dolor.
Según el diagnóstico y la situación clínica, el veterinario extirpará el cálculo con métodos quirúrgicos y lo analizará para conocer su composición química. Al hacer esto, puede averiguar su composición exacta. Esto es esencial, ya que los diferentes tipos de cálculos requieren diferentes tratamientos. Tu veterinario también puede recomendar una dieta específica, diseñada para disolver de manera eficaz los cálculos urinarios.
El tratamiento de los problemas urinarios en el gato, sobre todo si son idiopáticos, es decir, sin una causa identificable, es un compromiso a largo plazo, y tu veterinario podrá ayudarte con esta situación.
Tratamiento de los problemas urinarios del gato en casa
Después de la consulta inicial, el veterinario puede recomendar que cambies algunos aspectos del estilo de vida de tu gato para ayudar a mantener su salud urinaria. Los gatos con sobrepeso corren más riesgo de tener cálculos, ya que beben y orinan con menos frecuencia. Por lo tanto, el veterinario puede sugerirte que ayudes a tu mascota a perder peso y aumentes la actividad que realiza.
Los gatos también pueden sufrir de problemas urinarios debido al estrés en el hogar. Esto incluye el estrés que se puede traspasar del dueño al gato, el estrés de vivir en una casa con varios gatos o de haber experimentado un cambio importante en el estilo de vida. El veterinario puede sugerirte lo siguiente para reducir el estrés:
- Asegúrate de que tu gato tenga acceso permanente, fácil y seguro a la bandeja de arena.
- Limita la interacción entre los gatos de tu casa que no se llevan bien.
- Modifica el ambiente de tu gato para que sea más estimulante o seguro.
- Usa medicamentos contra la ansiedad, difusores de feromonas o alimentos terapéuticos.
Tratamiento de los problemas urinarios del gato mediante la dieta
La dieta de tu gato puede desempeñar un papel eficaz en el mantenimiento de su salud urinaria, al reequilibrar el pH de su orina y limitar la cantidad de minerales, que pueden cristalizarse y formar cálculos. Su alimento también debe contener fuentes de proteínas de alta calidad, ya que estas reducen la carga de trabajo de los riñones y evitan tensiones innecesarias.
Los alimentos húmedos pueden ser útiles, ya que contienen un alto porcentaje de agua, por lo tanto, instan a tu gato a orinar con más frecuencia y expulsar los residuos de su sistema. Sin embargo, si tu gato prefiere los alimentos secos, puedes alentarlo a beber más agua al usar fuentes de agua en flujo (como bebederos); llenar el plato para el agua hasta el borde, para que sea fácil acceder a él; y evitar colocar el plato cerca de lugares con mucha actividad, bandejas de arena o zonas de alimentación. Incluso puedes ofrecerle aguas "con sabor", como el agua drenada de una lata de atún o el agua drenada de unos camarones descongelados y cocidos.
Es crucial que consultes al veterinario antes de comenzar el mantenimiento en el hogar del sistema urinario de tu gato, en caso de que hayan problemas más urgentes que requieran atención médica. El veterinario te aconsejará sobre cuál es la mejor forma de actuar y te dará apoyo en cada paso.
