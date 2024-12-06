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Sacred Birman kittens with mother black and white

Socialización y juego en gatitos

La socialización debe comenzar lo antes posible, para evitar conductas no deseadas, y para ayudarlos a convertirse en gatos adultos seguros y tranquilos. Descubre cómo y por qué deberías socializar a tu gatito.

Preguntas frecuentes sobre la socialización de los gatitos

Si bien se suele observar que los gatitos son independientes, es importante guiar a su conducta desde su comienzo de vida, establecer reglas simples y fomentar los hábitos sociables. Estas son algunas de las preguntas más frecuentes sobre la socialización y consejos sobre cómo empezar.
En las primeras semanas de la vida de tu gatito todo es nuevo. Una socialización efectiva lo ayuda a entender nuevos entornos y a acercarse a diferentes personas, lugares y situaciones sin miedo. También los ayudan a adquirir conductas saludables que afectarán el resto de sus vidas.
Al principio, la socialización de los gatitos está a cargo de su criador y de su madre y compañeros de camada: estos siguen su ejemplo para aprender hábitos y comportamientos. Cuando el gatito se mude a tu hogar, tendrás que completar su socializacióny, al hacerlo, limitar los comportamientos no deseados y ayudarlo a establecerse en su nueva vida.

 La socialización es una etapa central del desarrollo y sin ella tu gatito tendrá dificultades. Una socialización efectiva lo ayuda de varias maneras (y a ti también):

  • Elimina el miedo y la ansiedad ante experiencias nuevas.
  • Haz que se sienta como en casa en su nuevo entorno
  • Lo ayuda a acostumbrarse a otras personas, animales y lugares
  • Les enseña qué comportamientos son correctos e incorrectos
  • Los mantiene más curiosos e inquisitivos durante su vida adulta

Tu gatito aprenderá la mayoría de sus comportamientos sociales los primeros tres meses. Entonces, cuanto antes expongas a tu gatito a nuevas experiencias, mejor. Una buena manera de saber si tu gatito socializó de forma adecuada y descubrio su personalidad es observando sus reacciones a los siguientes estímulos.
Hay una prueba sencilla. Si tu gatito corre contento hacia donde estás, busca atención y se frota contra ti, hay una gran probabilidad de que haya tenido una buena socialización básica. Sin embargo, si es tímido y trata de huir cuando te acercas, deberás comenzar desde el principio.
Kitten sitting indoors with a little girl

Los fundamentos de la socialización

Para poder socializar con éxito a tu gatito y presentarle nuevas imágenes, sonidos, personas, lugares y olores, hay varias cosas que debes tener en cuenta.
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Respeta su independencia

Tu gatito organiza su vida en torno a cuatro áreas clave: el área de alimentación, el área para dormir, el área para la higiene y el área de juego. Al socializar a tu gatito, es importante que respetes estos diferentes territorios y sus actividades cotidianas.

Ginger kitten playing with a toy on a white rug
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Recompensa la buena conducta

Hacer que tu gatito sepa que hizo algo bien es una parte importante del proceso de entrenamiento. Intenta usar un bocadillo, un premio saludable que sepas que le gusta, o hazle una caricia extra cuando se comporten según lo solicitado. Todo esto funcionará como un incentivo para que repita la buena conducta.

Sacred Birman kitten being held by its owner
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Empieza temprano

Los gatitos jóvenes aprenden rápido, por lo que es una buena idea empezar a socializarlos tan pronto como lleguen a casa.

Tabby kitten indoors interacting with its owner
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Tómate un tiempo para jugar

Jugar es clave para la socialización de tu gatito, ya que les permite explorar sus alrededores, desarrollar sus capacidades físicas y formar un fuerte vínculo contigo.

Grey and white kitten playing with a ball indoors next to a window
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Llena la vida de tu gatito de experiencias nuevas

Un gatito que ha estado en contacto con diferentes personas, ruidos y experiencias desde una edad muy temprana será mucho más seguro y se sentirá más cómodo. Uno de los aspectos clave en este sentido es asegurarse de que se acostumbre a conocer personas nuevas, que lo acaricien y tengan contacto físico con él.

Dicho esto, si te excedes, el gatito puede sentirse abrumado y desarrollar una asociación negativa con la persona o la experiencia. Por lo tanto, ten cuidado de que tu gatito siempre se sienta seguro y presta mucha atención a su lenguaje corporal.

A ginger and a black and white kitten standing on a step outdoors
Tabby kitten playing in a kitchen with a ribbon on string

Cómo cuidar el bienestar mental y físico de tu gatito

El ejercicio mental y físico es clave para el desarrollo temprano del gatito y para su salud a largo plazo. Por lo tanto, el ejercicio diario, el juego y la estimulación son vitales. Si mantienes a tu gatito activo, lo ayudarás con lo siguiente:
  • Mantenerse saludable
  • Aprender nuevas habilidades
  • Mantenerse ágil mentalmente
  • Explorar sus alrededores
  • Evitar la obesidad
  • Protegerse contra problemas de salud en la edad adulta
  • Construir un vínculo fuerte contigo

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Juega

Cuando tu gatito juega, recibe estimulación física y mental, y practica comportamientos naturales. Por lo tanto, debes intentar jugar con tu gatito dos o tres veces al día durante unos 15 minutos cada vez.

Tabby kittens playing together on a grey sofa
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Juegos de correr y perseguir

Ver un objeto en movimiento desata inmediatamente el deseo del gatito de correr y perseguirlo. Estos son algunos de los juguetes que mantendrán a tu gatito activo:

  • Un ratón mecánico o en movimiento
  • Un papel arrugado en el piso
  • Linternas
  • Juguetes tipo caña de pescar
  • Una cuerda que cuelga
Siamese kitten playing indoors with a red ball
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Trepar

A los gatitos les encanta trepar, por eso los árboles para gatos son objetos ideales para tu mascota. Estas son otras formas de alentar a tu gatito a que se estire y trepe:

  • Coloca un almohadón en un estante alto al que pueda llegar sin lesionarse
  • Torres altas del rascador

Sin embargo, ten en cuenta que los gatitos pueden no tener una coordinación perfecta y es más probable que se caigan. Durante los primeros meses, puede ser necesario que lo supervises.

British Shorthair kitten standing on a cat tree next to a window
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Haz que la hora de comer sea activa

Los gatos cazan en la naturaleza, y tú puedes replicar fácilmente esto en casa eligiendo juegos y juguetes que liberan pequeñas cantidades de alimento cuando el gatito realiza una acción determinada. Esto hace que tu gatito sea más activo durante las comidas y ofrece estimulación física y mental. Otra manera de lograr esto es ocultarle la comida y alentarlo a que la rastree.

Black and white kitten standing inside playing with a ball

Señales de que tu gatito necesita más ejercicio

Si te preguntas si tu gatito necesita más ejercicio, estos son algunos de los signos que debes tener en cuenta:

Aumento de peso excesivo

Conducta destructiva o agresiva

Letargo

Desinterés en juguetes y juegos

Maine coon kitten black and white

Entrenando a tu gatito

El entrenamiento de tu gatito debe comenzar lo antes posible para evitar conductas no deseadas, y para ayudarlo a convertirse en un gato adulto seguro y apacible.
Entrenando a tu gatito
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