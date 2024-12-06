Un gatito que ha estado en contacto con diferentes personas, ruidos y experiencias desde una edad muy temprana será mucho más seguro y se sentirá más cómodo. Uno de los aspectos clave en este sentido es asegurarse de que se acostumbre a conocer personas nuevas, que lo acaricien y tengan contacto físico con él.



Dicho esto, si te excedes, el gatito puede sentirse abrumado y desarrollar una asociación negativa con la persona o la experiencia. Por lo tanto, ten cuidado de que tu gatito siempre se sienta seguro y presta mucha atención a su lenguaje corporal.

