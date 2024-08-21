Dejar a tu gatito solo en casa
Desaconsejamos dejar a tus mascotas solas durante largos períodos. El compañerismo puede prevenir la angustia emocional y el comportamiento destructivo. Habla con tu veterinario para obtener recomendaciones.
Dejar a tu gatito solo en casa por primera vez puede ser desalentador. Pero hay medidas que puedes tomar para ayudarlos a sentirse contentos en soledad. Sigue leyendo para descubrir técnicas de adiestramiento confiables y cómo evitar la posible ansiedad por separación.
Dejar a un gato solo por primera vez
Tu nuevo gato o gatito se ha unido recientemente a la familia. Se están divirtiendo mucho juntos y se están adaptando a esta nueva forma de vida. La idea de dejar a tu gatito solo en casa puede suscitar muchas preguntas.
Sin embargo, enseñarle a un gatito o un gato a sentirse cómodo en soledad contribuirá a la buena salud y el bienestar de tu gatito.
Si has adoptado un gato mayor, es muy posible que aprecie sus momentos de soledad. Pero los gatitos y los gatos más jóvenes necesitan mucho juego interactivo y socialización. También necesitan acceso constante a agua dulce y necesitan que se les dé las porciones de croquetas necesarias para que crezcan de forma saludable.
Ten la seguridad de que un cuidador de gatos es una opción si no puedes ausentarte del trabajo para tu gatito. Este sigue siendo un cuidado responsable de las mascotas, siempre y cuando elijas a alguien que tenga experiencia y que le guste a tu gatito.
¿Cuánto tiempo puedes dejar solo a tu gatito?
Claro, con los gatitos no hay que pasear ni ir al baño al aire libre, como ocurre con los dueños de perros. Sin embargo, no caigas en la trampa de pensar que tu gatito es independiente desde el primer día.
A medida que tu gatito se adapte a su rutina diaria, incluidos sus horarios de alimentación y sueño, deberás estar disponible para interactuar con él y brindarle atención. Un gatito que se queda solo demasiado tiempo antes de estar preparado puede contribuir a la soledad y la ansiedad.
Cada gatito es único, por lo que lo siguiente debe tenerse en cuenta como una pauta general.
Lo ideal es que tu gatito no se quede solo más de un par de horas durante sus primeros meses (hasta seis meses).
Cuando sean mayores y se adapten por completo a su entorno, se les puede dejar solos hasta el equivalente a una jornada laboral. Durante este tiempo, siempre deben tener fácil acceso a agua dulce y a porciones de comida adecuadas.
Sin embargo, no recomendamos dejar a tu gato solo durante más tiempo, ya que su bienestar social y mental se verá afectado.
Si no tienes certeza de cuánto tiempo puedes dejar a tu gato solo en casa, siempre puedes consultar con tu veterinario, quien podrá ofrecerte su opinión profesional.
Señales comunes que sugieren que tu gato o gatito se siente solo
¿Los gatitos se sienten solos? En resumen, sí, es posible.
Al igual que nosotros los humanos, los gatos pueden ser criaturas de hábitos. Se beneficiarán de un ritmo diario, repleto de tiempo de juego, comidas y abrazos.
Antes de profundizar en la mejor manera de preparar a tu gatito o gato para quedarse solo, repasemos los signos comunes de estrés en los gatos.
- Se te pega como pegamento. Un gato pegajoso que te sigue constantemente por la casa puede ser una señal de soledad.
- Muestra sus dientes. Si tu gato muestra de repente un comportamiento agresivo, puede ser una expresión conductual de frustración que proviene de la sensación de soledad.
- Juega sucio. Si tu gatito o gato de repente empieza a orinar en tus pertenencias, es decir, en cualquier cosa que lleve tu aroma, no le gusta que lo dejen solo.
- Demasiado interesados en su apariencia. El acicalamiento excesivo en gatos y gatitos es un signo común de ansiedad, que puede provenir de quedarse solos.
¿Cómo dejar solo a tu gatito de forma segura?
Ha llegado el momento: es hora de dejar a tu gatito solo por primera vez. Para minimizar las travesuras y el caos durante tu ausencia, aquí tienes una lista de control para dejarlos en las mejores condiciones.
Debes tener certeza de que la seguridad de tu gato o gatito esté garantizada. Verifica que los artículos peligrosos, como cables eléctricos, vidrio, cauchos, etc., estén guardados de manera segura.
Si tienes un balcón, asegúrate de que también sea a prueba de gatos. Mientras estás en casa, es fantástico que tu gatito o gato pueda disfrutar de un poco de aire fresco y estar en sintonía con los ruidos y olores del exterior. Una red para gatos será útil para evitar que el gatito intente escapar o se caiga accidentalmente.
Haz una última comprobación de que todas las ventanas y puertas estén cerradas con llave antes de salir de casa.
El mantenimiento de la caja de arena es esencial desde el primer día, por lo que debe estar limpia antes de salir de casa. Pon comida fresca y agua a su disposición, ya sea mediante un comedero automático para gatos y una fuente de agua, o en recipientes.
Asegúrate de que el espacio seguro de tu gatito sea agradable y acogedor. Una manta que puedan amasar o algo con tu olor les proporcionará una capa extra de comodidad durante tu ausencia. Deja la radio encendida a un nivel razonable, ya que el ruido de fondo puede ayudar a que se sientan menos solos.
Antes de salir de casa, dedica más tiempo a jugar con tu gato o gatito. Si está un poco cansado, puede ayudar a reducir la sensación de soledad cuando te vas. Deja a tu gatito con algunos de sus juguetes favoritos, si es seguro hacerlo, como una distracción bienvenida en tu ausencia.
Si quieres que un vecino o familiar amable cuide a tu gatito durante tu ausencia, no dudes en preguntarle. Cuanto más conozca tu felino a la persona que viene a darle cariño, más reconfortado se sentirá en su presencia.
Hacer alarde de que dejas a tu gato o gatito puede generarles ansiedad o estrés. Captarán tus emociones y potencialmente las replicarán, así que trata de mantener la calma y no mostrar si estás preocupado o molesto.
Los beneficios de socializar a tu gatito
Socialización y juego en gatitosComienza lo antes posible con la socialización del gatito. Sus primeras ocho semanas se consideran la fase más importante, que normalmente tiene lugar con el criador y su madre. ¡Pero no se detiene ahí!
Si adoptas un gatito, habla con el refugio de animales e intenta evaluar si ya se ha socializado o no. Si no lo saben o si sospechan que la respuesta es "no", no pasa nada. Puede que tu gatito o gato tarde un poco más en adaptarse a su nuevo hogar y entorno.
Por lo tanto, la exposición al mundo exterior, a otras mascotas y a las personas es una parte importante del entrenamiento de socialización de tu gato o gatito. Por supuesto, no quieras ir demasiado rápido y asustarlo.
Supervisa siempre a los niños
Te emociona el nuevo miembro de la familia, por lo que es normal que los niños con los que vives sientan lo mismo. Dedica tiempo a enseñarles a interactuar suavemente con tu gatito o gato. Los niños también deben entender que no pueden hacer demasiado ruido ni perseguir al gatito para mantener un ambiente tranquilo. Y nunca dejes a los niños sin supervisión cerca de las mascotas.
Otras mascotas de la casa
Conocer a otros animales es una parte muy importante de la socialización de los gatos o gatitos. Si tienes un perro, asegúrate de que se conozca con tu gato en las condiciones más tranquilas posibles. También puedes intercambiar olores rápidamente, cambiando su ropa de cama, por ejemplo, para facilitar el proceso. Y asegúrate de que tu felino tenga un espacio seguro al que pueda retirarse cuando lo necesite.
Si tienes animales más pequeños, como conejos, hámsteres o cobayas, mantenlos alejados de tu gato o gatito. Esto se debe a su ascendencia deportiva, lo que puede hacer que vean a los animales más pequeños como posibles presas.
Cómo ayudar a tu gatito a sentirse cómodo solo
Si vas a dar la bienvenida a un gatito a un nuevo hogar o te has mudado de casa, querrás facilitar el camino para que, si tienes que irte un rato, tu gatito no sufra ansiedad por separación.
Estas son algunas ideas que te ayudarán a que esta sea una experiencia fluida para tu mascota. Al fin y al cabo, será su casa.
1. Rutina rutina rutina
Tendrás que preparar el hogar para recibir a tu gatito. Además de comer, beber y usar la caja de arena, tu gatito necesitará momentos contigo y momentos a solas cada día. Asegúrate de tener juguetes interactivos para jugar, un espacio tranquilo donde puedan estar solos, así como un lugar alto desde el cual observar su entorno (p. ej. ventana al exterior).
2. Mantén la calma
Instalarse en su nuevo hogar puede llevar un poco de tiempo para tu nuevo gato o gatito. Asegúrate de que todos en casa entiendan que un ambiente tranquilo es crucial para que tu felino empiece con la pata derecha. Mientras olfatean y exploran, no interactúes con ellos. Deja que vengan a verte si quieren.
3. Dales un poco de espacio
Si bien son cariñosos y tiernos, los gatos y los gatitos no quieren que los abraces las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Valoran su intimidad, así que no les agobies cuando estén comiendo o haciendo caca. Deja que se acostumbren a su nuevo hogar y que te busquen si necesitan un poco de consuelo humano.
Si sigues estos pasos, puedes crear un ambiente estimulante pero tranquilo para tu gato o gatito. Esto les ayudará a sentirse cómodos en su nuevo hogar y a minimizar problemas como la ansiedad por la separación y la soledad cuando salgas.
Si tu felino muestra algún comportamiento como el descrito en este artículo, habla con un adiestrador profesional o con tu veterinario para que te aconseje.
