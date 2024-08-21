Tu nuevo gato o gatito se ha unido recientemente a la familia. Se están divirtiendo mucho juntos y se están adaptando a esta nueva forma de vida. La idea de dejar a tu gatito solo en casa puede suscitar muchas preguntas.

Sin embargo, enseñarle a un gatito o un gato a sentirse cómodo en soledad contribuirá a la buena salud y el bienestar de tu gatito.

Si has adoptado un gato mayor, es muy posible que aprecie sus momentos de soledad. Pero los gatitos y los gatos más jóvenes necesitan mucho juego interactivo y socialización. También necesitan acceso constante a agua dulce y necesitan que se les dé las porciones de croquetas necesarias para que crezcan de forma saludable.

Ten la seguridad de que un cuidador de gatos es una opción si no puedes ausentarte del trabajo para tu gatito. Este sigue siendo un cuidado responsable de las mascotas, siempre y cuando elijas a alguien que tenga experiencia y que le guste a tu gatito.