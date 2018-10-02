Esterilizar a tu gatito es un procedimiento común con muchos beneficios para el gato y el hogar. Sin embargo, no es una decisión que se tome rápidamente, sobre todo si estás interesado en tener una camada de gatitos en el futuro.

¿Qué es la castración en los machos?

Castración es el término utilizado para referirse a la esterilización de gatos machos. En las hembras, esto se denomina castración en hembras, aunque a veces se utiliza el término castración para referirse a la esterilización de animales macho o hembra.

¿Cómo funciona la castración en los machos?

Es un procedimiento que elimina las hormonas sexuales de tu gato. En el caso de los machos, se les extraen los testículos para que ya no produzcan esperma que pueda fertilizar el óvulo de una gata y, por lo tanto, ya no puedan reproducirse. Un veterinario realiza la operación.

¿Cuándo es el mejor momento para castrar a mi gatito?

Idealmente, debes castrar al gatito en su pubertad. En los gatos machos, esto ocurre entre los 6 y 12 meses. Entre los 7 y 12 meses de edad, los gatos machos tienden a alcanzar su madurez sexual y, por lo tanto, comienzan a buscar pareja. La castración en los machos se puede realizar a partir de los tres meses de edad. El veterinario podrá aconsejarte sobre el mejor momento para castrar a tu gatito.

¿Por qué debería castrar a mi gatito?

El beneficio central de tener un gatito castrado es que elimina la posibilidad de tener camadas no deseadas, las que pueden ser difíciles de controlar y enviar a buenos hogares. También reduce la probabilidad de que tu gato contraiga o propague una ITS, ya que se reduce su deseo de aparearse. El deseo de pelear también se reduce de manera similar, lo que conlleva el beneficio de lograr un entorno doméstico más tranquilo y pacífico.

¿Cómo cambiará la dieta de mi gatito?

Después de la castración, las necesidades nutricionales de tu gatito cambian. Sus requerimientos de energía se reducen en un 30%, pero su apetito aumentará, aproximadamente, de 20% a 25%. Como tu gatito aún está creciendo y necesita energía para desarrollar músculos y masa corporal saludables, es importante darle un alimento que cubra sus necesidades nutricionales ajustadas. Una buena opción puede ser un alimento diseñado para gatos esterilizados. Consulta con tu veterinario, la recomendación nutricional ideal para tu gato.

¿Qué otras complicaciones puede haber con la castración en los machos?

Los gatos machos tienen un alto riesgo de volverse obesos después de haber sido castrados y esto puede causar más problemas de salud a largo plazo. Esto puede incluir enfermedades articulares, diabetes y problemas urinarios. Si decides castrar a tu gatito, observa de cerca su ingesta de calorías y haz que participe en actividades de juego para ayudar a controlar su peso.

La castración en los machos puede ser un procedimiento beneficioso para tu gato y el entorno de tu hogar. Para obtener más información, habla con tu veterinario, quien podrá ayudarte a decidir si es lo correcto para tu gato.