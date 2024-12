Kitten Gravy

Si deseas proporcionar a tu gatito el mejor inicio posible en la vida, debes empezar por una alimentación adecuada. El aporte de los nutrientes esenciales que necesita favorecerá su crecimiento óptimo y desarrollo durante las distintas fases, incluso las más delicadas.<br />Destetar a los gatitos de la leche materna puede resultar difícil, sobre todo si el alimento no está formulado para sus necesidades específicas y no le resulta atractivo.<br />Por eso, Kitten Instinctive en salsa de ROYAL CANIN® está formulado con el perfil nutricional preferido instintivamente por los gatitos. Proporcionar a los gatitos un alimento que tenga en cuenta el olor, la textura y sabor, ayudará que acepten de forma instintiva los alimentos nutritivos que les ofrezcas en un futuro.<br />Kitten Instinctive en salsa de ROYAL CANIN® aporta todos los nutrientes esenciales necesarios para cubrir sus elevados requerimientos energéticos y favorecer un desarrollo óseo óptimo, así como para mantener una buena salud general.<br />Durante la segunda fase de crecimiento (de los 4 a los 12 meses) el sistema inmunológico de tu gatito todavía no está completamente desarrollado. Kitten Instinctive en salsa de ROYAL CANIN refuerza las defensas naturales de tu gatito gracias a un complejo de antioxidantes que incluye la vitamina E, la vitamina C, la taurina y la luteína.<br />Kitten Instinctive en salsa de ROYAL CANIN® ha sido específicamente diseñado para que resulte fácil de masticar a los gatitos.<br />Para adaptarse a las preferencias individuales de cada gatito, Kitten Instinctive de ROYAL CANIN® también está disponible en formato húmedo con deliciosa gelatina o como un suave y sabroso paté.<br />