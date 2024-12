Kitten Loaf

En el periodo de destete, cuando los gatitos dejan de alimentarse con la leche materna y empiezan a comer alimento sólido, todos tienen un perfil nutricional hacia el que sienten una predilección instintiva, así para proporcionar a tu gatito una dieta adecuada, es fundamental que acepte lo que come y así aprovechar los nutrientes esenciales aportados por ese alimento. Por eso, Kitten Instinctive en paté de ROYAL CANIN® está formulado con el perfil nutricional preferido instintivamente por los gatitos. Proporcionar a los gatitos un alimento, que tenga en cuenta el olor, textura y sabor, ayudará a que acepten de forma instintiva los alimentos nutritivos que les ofrezcas en un futuro. Durante la segunda fase de crecimiento (que va de los 4 a los 12 meses) la estructura ósea de tu gatito se fortalecerá todavía más. Y a pesar de ser inferiores a las de la primera, sus necesidades de energía todavía son muy altas. Por eso, Kitten Instinctive en paté de ROYAL CANIN® aporta todos los nutrientes esenciales necesarios para cubrir sus elevados requisitos de energía y favorecer un desarrollo óseo óptimo así como para mantener una buena salud general. Durante la segunda fase de crecimiento, el sistema inmunológico de tu gatito todavía no está completamente desarrollado. Kitten Instinctive en paté de ROYAL CANIN refuerza las defensas naturales del gatito gracias a un complejo de antioxidantes que incluye la vitamina E, la vitamina C, la taurina y la luteína. Kitten Instinctive en paté de ROYAL CANIN® ha sido específicamente diseñado para que resulte fácil de masticar a los gatitos. Para adaptarse a las preferencias individuales de cada gatito, Kitten Instinctive de ROYAL CANIN® también está disponible en formato de alimento húmedo con deliciosa salsa o con una sabrosa gelatina.