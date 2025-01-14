Let's talk Bull Terriers
El Bull Terrier hace honor al apodo canino de 'el mejor amigo del (mujer) hombre'. Dan la bienvenida a todos y cada uno con las patas abiertas, lo que los convierte en un compañero fiel y afectuoso. Encontrarás al Bull Terrier donde sea que esté la acción, ya que les gusta estar ocupados y lo más cerca posible de su gente. Su inteligencia hace que el Bull Terrier sea un compañero de juegos fantástico y, con un entrenamiento constante, el Bull Terrier es una adición bienvenida a la unidad familiar, capaz de llevarse muy bien con los niños.
Official name: Bull Terrier
Other names: English Bull Terrier, Bully
Origins: United Kingdom
Tendencia al babeo1 out of 5
Nivel de desprendimiento del pelaje3 out of 5
Nivel de energía*3 out of 5
Compatibilidad con otras mascotas4 out of 5
Clima cálido4 out of 5
Apto para vivir en un departamento4 out of 5
Mascota familiar*5 out of 5
|Macho
|Hembra
|Altura
|Altura
|56 - 57 cm
|53 - 54 cm
|Peso
|Peso
|25 - 30 kg
|20 - 25 kg
|Etapa de la vida
|Período de adulto
|1 to 7 years
|Edad de mayor
|Edad de adulto mayor
|7 to 10 years
|10 years onwards
|Período neonatal
|Del nacimiento a los 2 meses
Get to know the Bull Terrier
All you need to know about the breed
There is never a dull moment with a Bull Terrier around. Friendly. High energy. Loyal. They are a charming breed, who also like to play the class clown from time to time. With their unique egg-shaped head, they have won hearts many times over.
¡Los tipos activos solo necesitan aplicar! El ejercicio para su Bull Terrier debe ser de entre 30 y 60 minutos por día, y se destacan cuando se les asignan tareas divertidas como flyball o ejercicios de agilidad. El Bull Terrier se adapta a un dueño confiado, que será firme y constante en su enfoque del entrenamiento, tomando la racha obstinada de la raza con calma. En general, enseñar a tu Bull Terrier debería ser una experiencia agradable para ambas partes, ya que la raza aprende rápido y le gusta complacer a sus dueños.
El Bull Terrier prefiere estar rodeado de personas y no le va bien si se lo deja solo. La socialización temprana lo convierte en un canino súper sociable, que es excelente para ser un perro guardián y se siente cómodo en una multitud.
The Bull Terrier is always down to play, which makes them great company for older children who show them respect. Younger children however may find the breed a little too boisterous - he never means any harm but just gets over excited when the fun happens. However, if you’re looking for an affectionate and loving canine companion and enjoy a good amount of daily exercise, then the Bull Terrier may well be the breed for you.
2 facts about Bull Terriers
1. Señor solitario
Un Bull Terrier prefiere la compañía, por lo que esta no es la raza para usted si el trabajo implica viajar o pasar largos días fuera de casa. Si se les deja entretenerse, es probable que coman cualquier cosa en la que puedan hincarle el diente. Un Bull Terrier no esperará toda su atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¡les encanta estar rodeado de gente! Mariposas sociales, por así decirlo.
2. Más ejercicio por favor
Exercising a Bull Terrier is not just physical, they also need their minds to stay sharp on a daily basis. Take your Bull Terrier for a jog or a long walk - always on a leash to prevent them wandering off - but also buy them interactive toys that will work their brain cells. The Bull Terrier will expend their energy in whatever way paw-sible, so the more entertaining you make it for them, the more devoted they will be to you.
Historia de la raza
Retrocedamos hasta 1835, cuando el Bull Terrier apareció por primera vez en escena. Un cruce entre un Bulldog y un Terrier inglés (ahora extinto), el Bull Terrier era conocido por su fuerza y su éxito en las peleas de perros.
En 1860, un inglés llamado James Hinks se propuso crear un Bull Terrier de pelo blanco, que marcó una nueva tendencia. De repente, la raza se convirtió en el compañero imprescindible de los distinguidos caballeros de toda Inglaterra. Esto los llevó a ser apodados "Caballeros Blancos", debido a su actitud digna hacia las personas y al mismo tiempo ser feroces en el ring.
Happily, dog-fighting is now a thing of the past but the Bull Terrier remains as sweet and friendly as ever - with a silly side to boot that they’re not afraid to reveal. The American Kennel Club (AKC) first registered the breed in 1885, with a Bull Terrier named Nellie II. In 1936, the coloured Bull Terrier variety was officially recognised, and more recently, in 1992, the Miniature Bull Terrier was recorded as a separate breed
Much like his distant relatives, the American Staffordshire Terrier and the Staffordshire Bull Terrier, many still believe the Bull Terrier of today to be some sort of canine gladiator. Brave, yes. Likes to stay active, also yes. But in reality, the Bull Terrier makes for an affectionate and loyal companion - for life.
DE LA CABEZA A LA COLA
Physical characteristics of Bull Terriers
1.Cabeza
2.Orejas
.
4.Pelaje
5.Cuerpo
COSAS A TENER EN CUENTA
From specific breed traits to a general health overview, here are some interesting facts about your Bull Terrier
Tipo de piel: sensible
Los Bull Terriers son una raza bastante saludable en general, pero una cosa a tener en cuenta es la piel sensible, especialmente aquellos con bata blanca. La raza también puede tener alergias de contacto con el polvo, el polen o los detergentes. Esté atento a las erupciones o irritaciones durante el cepillado semanal, que su veterinario puede tratar fácilmente. ¡También hay opciones de tratamiento a largo plazo si es necesario, para que su Bull Terrier se sienta bien!
Dando vueltas
Los Bull Terrier jóvenes (más de 6 meses) a veces pueden desarrollar una obsesión por perseguirse la cola. A menudo, esto sugiere que están aburridos, en cuyo caso hay una solución simple. ¡Más ejercicio, tanto físico como mental! Juega un juego con tu Bull Terrier o distráelo con un agradable paseo al aire libre. Si esto no funciona, no entre en picada por su cuenta. Consulte a su veterinario, quien le sugerirá un medicamento para ayudar a su compañero canino o lo derivará a un conductista de confianza.
Dieta saludable, perro más saludable
El agua limpia y fresca debe estar disponible en todo momento para apoyar una buena regularidad urinaria. En climas cálidos y especialmente cuando haga ejercicio, lleve agua para los frecuentes descansos de su perro.
Las siguientes recomendaciones son para animales sanos. Si su perro tiene problemas de salud, consulte a su veterinario quien le prescribirá una dieta exclusivamente veterinaria.
La ingesta de energía también puede tener que adaptarse a las condiciones climáticas. Un perro que vive al aire libre en invierno tendrá mayores necesidades energéticas.
Del mismo modo, los dientes de un cachorro, comenzando con los dientes de leche o primeros dientes, luego los dientes permanentes, son un factor importante que debe tenerse en cuenta al elegir el tamaño, la forma y la textura de las croquetas. Esta breve fase de crecimiento también implica grandes necesidades energéticas, por lo que el alimento debe tener un alto contenido energético (expresado en Kcal/100 g de alimento), mientras que las concentraciones de todos los demás nutrientes también serán más altas de lo normal en un alimento de crecimiento especialmente formulado. Se recomienda dividir la ración diaria en tres comidas hasta los seis meses de edad, luego pasar a dos comidas al día.
A lo largo de su vida, es importante evitar alimentar a los Bull Terriers con alimentos humanos o refrigerios grasos. En su lugar, recompénsalos con croquetas tomadas de su asignación diaria de comida y sigue estrictamente las pautas de alimentación escritas en el paquete para evitar un aumento de peso excesivo.
Mantener un peso corporal ideal mediante el uso de ingredientes altamente digeribles y mantener el contenido de grasa en un nivel razonable.
Fomentar una digestibilidad óptima con proteínas de alta calidad y un aporte equilibrado de fibra dietética.
Ayudar a preservar la salud y la belleza de la piel y el pelaje enriqueciendo los alimentos con ácidos grasos esenciales (especialmente EPA-DHA), aminoácidos esenciales y vitaminas del grupo B.
Mayor contenido de vitamina C y E. Estos nutrientes tienen propiedades antioxidantes, ayudando a proteger las células del cuerpo contra los efectos nocivos del estrés oxidativo relacionado con el envejecimiento.
Proteína de alta calidad. Contrariamente a un concepto erróneo ampliamente difundido, la reducción del contenido de proteínas en los alimentos brinda pocos beneficios para limitar la insuficiencia renal. Además, los perros mayores son menos eficientes en el uso de proteínas dietéticas que los perros más jóvenes. Reducir el contenido de fósforo es una buena forma de frenar el deterioro progresivo de la función renal.
Una mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados para ayudar a mantener la calidad del pelaje. Los perros pueden producir normalmente estos ácidos grasos, pero el envejecimiento puede afectar este proceso fisiológico.
A medida que envejecen, los perros sufren cada vez más problemas en los dientes. Para garantizar que continúen comiendo en cantidades suficientes, la forma, el tamaño y la dureza de sus croquetas deben adaptarse a su mandíbula.
CUIDADO DE TU BULL TERRIER
Consejos de cuidados, entrenamiento y ejercicio
7/7
TODO SOBRE BULL TERRIER
100% sí. El Bull Terrier es un perro cariñoso, que es capaz de ser igualmente devoto de todos los miembros de la familia. El Bull Terrier también tiene un lado travieso, lo que lo convierte en un compañero entretenido y se contenta con cansarse jugando con niños mayores. Enseñar al Bull Terrier buenas habilidades sociales desde que es un cachorro dará como resultado un compañero plácido y leal hasta el final.
When it comes to protecting the ones that they love, the Bull Terrier is top of the class. The breed’s muscular physique is often enough of a deterrent for wannabe burglars, especially when coupled with their loud bark, which the Bull Terrier rarely uses. Word of warning, the Bull Terrier’s natural protective instincts should not be developed any further - keep the breed a lover, not a fighter.
Razas recomendadas
Leer más sobre este tema
Fuentes
- Centros veterinarios de Estados Unidos https://vcahospitals.com/;
- Royal Canin Dog Encyclopaedia. Ed 2010 and 2020
- Hospital de mascotas de Banfield https://www.banfield.com/
- Paquete de productos Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
Dale like y comparte esta página