Problemas digestivos comunes en los perros
Si bien los perros pueden tener sistemas digestivos resistentes, existen algunos problemas comunes que pueden sufrir debido a las infecciones, la dieta, el estilo de vida y otros factores. Los síntomas de estos problemas pueden apuntar a diversas causas potenciales, por lo que es importante consultar al veterinario para obtener más consejos y tratamiento.
Síntomas y causas de la diarrea en perros
Si tu perro tiene diarrea, defecará con más frecuencia de lo normal y las heces pueden tener una consistencia más aguada. El veterinario distinguirá entre la diarrea que causan los problemas del intestino delgado y la que causan los problemas en el intestino grueso. Generalmente, estos últimos traen como resultado diarrea más mucosa en un volumen menor, pero frecuente.
La diarrea puede ser consecuencia de que tu perro come algo que no debería, de una infección bacteriana o viral, de gusanos u otros parásitos, o puede ser un indicador de una enfermedad subyacente. Los cachorros están especialmente en riesgo, ya que tienen sistemas digestivos e inmunes muy vulnerables.
Una infestación de parásitos, incluida la ascariasis y los protozoos como la coccidiasina, puede provocar diarrea en tu perro. Aunque la desparasitación puede ayudar a eliminar los gusanos del tracto digestivo, tu perro sigue en riesgo, ya que no todos los tratamientos son efectivos contra todos los parásitos.
Tu perro también puede tener diarrea si tiene una hipersensibilidad dietética o alergia. Los síntomas gastrointestinales causados por alergias a los alimentos suelen ser más crónicos que la diarrea y están ocasionados por factores como la indiscreción alimentaria. Sin embargo, si tu perro tiene diarrea crónica, habla con tu veterinario antes de cambiar su dieta, ya que existen muchas causas.
Tratamiento de la diarrea en perros
En función de la causa subyacente, tu veterinario puede recetar diferentes tratamientos para la diarrea de tu perro. Esto puede incluir una desparasitación, medicamentos para tratar una infección y control de la dieta, como darle una dieta especializada para reducir la carga de trabajo en el intestino y mejorar la condición de las heces.
Síntomas y causas de la constipación en perros
Si notas que a tu perro le cuesta defecar y debe esforzarse para hacerlo, puede estar constipado. Los signos de constipación incluyen heces poco frecuentes, duras o secas.
La constipación puede deberse a la falta de ejercicio, dieta, traumas o un cambio en el entorno y enfermedades subyacentes.
Tratamiento de la constipación en perros
Es probable que el veterinario recete medicamentos como un alivio inmediato para el perro, y también puede recomendar procedimientos quirúrgicos leves según la gravedad del problema. Los cambios en la dieta también pueden ayudar a controlar esta enfermedad en tu perro. Por ejemplo, si equilibras los tipos de fibra en su alimentación, puede que mejore la condición de las heces y la salud general de su sistema digestivo.
Síntomas y causas de la enfermedad intestinal inflamatoria (EII) en perros
Al igual que los humanos, los perros pueden sufrir de enfermedad intestinal inflamatoria (EII). Los síntomas pueden incluir diarrea crónica, vómitos y pérdida de peso, que a menudo se vuelven más frecuentes o graves con el tiempo.
Desafortunadamente, no está claro qué causa exactamente la EII en los perros, y puede deberse a distintos problemas. Dado que puede haber muchas causas subyacentes posibles, el veterinario intentará descartarlas todas primero. La dieta puede tener un papel importante en el tratamiento.
Tratamiento de la EII en perros
A menudo, se usa la intervención dietética para controlar la EII en perros. Se puede cambiar la cantidad de grasa y se agrega una fuente de proteína altamente digestible y de alta calidad como parte de su dieta para que obtengan la energía que necesitan sin ejercer una presión innecesaria en su sistema.
Si observas que tu perro sufre de uno de estos problemas digestivos, asegúrate de visitar al veterinario quien podrá realizar un examen exhaustivo y aconsejarte sobre el mejor tratamiento posible.
Artículos relacionados
Dale like y comparte esta página