Problemas digestivos comunes en los perros

Si bien los perros pueden tener sistemas digestivos resistentes, existen algunos problemas comunes que pueden sufrir debido a las infecciones, la dieta, el estilo de vida y otros factores. Los síntomas de estos problemas pueden apuntar a diversas causas potenciales, por lo que es importante consultar al veterinario para obtener más consejos y tratamiento.

Síntomas y causas de la diarrea en perros

Si tu perro tiene diarrea, defecará con más frecuencia de lo normal y las heces pueden tener una consistencia más aguada. El veterinario distinguirá entre la diarrea que causan los problemas del intestino delgado y la que causan los problemas en el intestino grueso. Generalmente, estos últimos traen como resultado diarrea más mucosa en un volumen menor, pero frecuente.

La diarrea puede ser consecuencia de que tu perro come algo que no debería, de una infección bacteriana o viral, de gusanos u otros parásitos, o puede ser un indicador de una enfermedad subyacente. Los cachorros están especialmente en riesgo, ya que tienen sistemas digestivos e inmunes muy vulnerables.

Una infestación de parásitos, incluida la ascariasis y los protozoos como la coccidiasina, puede provocar diarrea en tu perro. Aunque la desparasitación puede ayudar a eliminar los gusanos del tracto digestivo, tu perro sigue en riesgo, ya que no todos los tratamientos son efectivos contra todos los parásitos.

Tu perro también puede tener diarrea si tiene una hipersensibilidad dietética o alergia. Los síntomas gastrointestinales causados por alergias a los alimentos suelen ser más crónicos que la diarrea y están ocasionados por factores como la indiscreción alimentaria. Sin embargo, si tu perro tiene diarrea crónica, habla con tu veterinario antes de cambiar su dieta, ya que existen muchas causas.

Tratamiento de la diarrea en perros

En función de la causa subyacente, tu veterinario puede recetar diferentes tratamientos para la diarrea de tu perro. Esto puede incluir una desparasitación, medicamentos para tratar una infección y control de la dieta, como darle una dieta especializada para reducir la carga de trabajo en el intestino y mejorar la condición de las heces.