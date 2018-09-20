Señales de que tu perro está envejeciendo
El proceso de envejecimiento en los perros es gradual y, a veces, puede pasar desapercibido para sus dueños. Existen varias señales que hay que tener en cuenta para identificar si un perro es un adulto mayor, así como una serie de cambios que experimentan los perros a medida que envejecen.
Perros de edad avanzada
El envejecimiento es un proceso biológico natural y complejo que puede afectar la capacidad del cuerpo para mantener varios procesos metabólicos y aumentar la susceptibilidad a las enfermedades. Ciertamente es inevitable, pero existen formas de demorar el proceso o, al menos, de evitar acelerarlo. Lo principal es, si se puede, evitar o retrasar la aparición de enfermedades, identificarlas lo antes posible si se presentan, y tratarlas de forma intensiva para preservar la salud del perro durante el mayor tiempo posible. En enfoque preferido es la medicina preventiva.
¿Cuándo se considera que un perro es mayor?
La edad es un número, no una enfermedad. La madurez y la vejez son conceptos arbitrarios, que se definen sobre la base de la esperanza de vida. Un perro se considera maduro cuando alcanza el punto medio de su expectativa de vida y es mayor cuando ha dejado atrás las tres cuartas partes de esta. Por supuesto, los perros de diferentes tamaños no envejecen de la misma manera o al mismo ritmo. Las razas pequeñas tienen una esperanza de vida más larga que las razas grandes, por lo que los perros pequeños envejecen más lentamente.
Por el contrario, los perros grandes tardan más en crecer hasta la edad adulta y envejecen más rápido. Claramente, esto quiere decir que no tienen las mismas necesidades.
Consecuencias del envejecimiento para el cuerpo
El envejecimiento es un proceso natural que afecta a todo el cuerpo. Ningún sistema de órganos queda exento. Sin embargo, la susceptibilidad individual o la predisposición de un órgano podrá contribuir con el desarrollo de una enfermedad. Lo principal es entender el proceso de envejecimiento, para retrasar sus efectos.
Aumento de los depósitos de grasa
Los perros tienden a subir de peso a medida que envejecen. El animal aumenta sus depósitos de grasa a expensas de la masa muscular. La pérdida de una gran cantidad de masa muscular afecta la movilidad del animal, lo que lo llevará a gastar menos energía. Como consecuencia, el perro sube más de peso, pierde más masa muscular y así sucesivamente. Esto hace que sea fundamental controlar el estado físico del animal, para evitar que aumente de peso y pierda masa muscular. También es esencial tratar cualquier dolor que pueda tener el perro y que pueda evitar que haga ejercicio.
Problemas dentales
La acumulación de placa causa inflamación en las encías e infecciones (enfermedad periodontal), las que pueden provocar la caída de los dientes. Estos problemas en las encías hacen que para el perro sea difícil comer porque le duele al masticar.
Además del mal aliento desagradable que produce, el aumento rápido de las bacterias que se propagan en el cuerpo puede causar daño a otros órganos. El sistema inmunitario trabaja permanentemente horas extra, lo que ejerce una gran presión sobre el cuerpo, dejándolo más susceptible a infecciones.
La higiene dental es fundamental durante toda la vida del perro, pero especialmente en perros de edad avanzada. Asegurarse de que tu perro esté acostumbrado a lavarse los dientes desde que es cachorro es una medida preventiva que ayudará a preservar la calidad y la salud de sus dientes durante toda su vida. La dieta desempeña un papel importante en esto. La formulación e incluso las características físicas de las croquetas (tamaño, forma, dureza) pueden ayudar a retardar la acumulación de placa dental.
Tránsito digestivo más lento
El tránsito digestivo se ralentiza en los perros más viejos. Esto se relaciona con la reducción del tono muscular en el intestino y la disminución de la secreción de ácidos digestivos que ayudan a descomponer los alimentos. Esto hace que el perro sea más propenso a la constipación seguida de diarrea. Estos problemas se pueden controlar con una dieta adaptada.
Al igual que el resto del cuerpo, el intestino empieza a funcionar de manera menos eficaz. Su rendimiento digestivo se reduce un poco, absorbe nutrientes en menores cantidades y se demora más tiempo en adaptarse a un cambio de dieta. Un alimento de buena calidad y fácil digestión minimiza estos efectos.
Sistema inmunitario y sentidos
El envejecimiento también trae aparejada una reducción en la protección inmunológica, lo que significa que los perros de edad avanzada son más susceptibles a infecciones y enfermedades. Además, los perros experimentan una pérdida de visión y olfato que puede hacer que su apetito disminuya.
Es importante asegurarse de que tu perro se mantenga activo incluso a medida que envejece. Un veterinario debe examinar a un animal que se mueve menos, está menos atento o demasiado tranquilo. Es crucial que los efectos inevitables del envejecimiento no se confundan con una discapacidad debida a un deterioro orgánico.
Con un cuidado adecuado y una dieta adaptada a sus necesidades únicas, los perros de edad avanzada pueden seguir viviendo una vida feliz y saludable. Si alguna vez no estás seguro de cómo alimentar a tu perro de edad avanzada o cómo atender sus necesidades que cambian, es mejor que consultes a tu veterinario.
Artículos relacionados
Dale like y comparte esta página