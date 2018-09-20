​Señales de que tu perro está envejeciendo

El proceso de envejecimiento en los perros es gradual y, a veces, puede pasar desapercibido para sus dueños. Existen varias señales que hay que tener en cuenta para identificar si un perro es un adulto mayor, así como una serie de cambios que experimentan los perros a medida que envejecen.

Perros de edad avanzada

El envejecimiento es un proceso biológico natural y complejo que puede afectar la capacidad del cuerpo para mantener varios procesos metabólicos y aumentar la susceptibilidad a las enfermedades. Ciertamente es inevitable, pero existen formas de demorar el proceso o, al menos, de evitar acelerarlo. Lo principal es, si se puede, evitar o retrasar la aparición de enfermedades, identificarlas lo antes posible si se presentan, y tratarlas de forma intensiva para preservar la salud del perro durante el mayor tiempo posible. En enfoque preferido es la medicina preventiva.

¿Cuándo se considera que un perro es mayor?

La edad es un número, no una enfermedad. La madurez y la vejez son conceptos arbitrarios, que se definen sobre la base de la esperanza de vida. Un perro se considera maduro cuando alcanza el punto medio de su expectativa de vida y es mayor cuando ha dejado atrás las tres cuartas partes de esta. Por supuesto, los perros de diferentes tamaños no envejecen de la misma manera o al mismo ritmo. Las razas pequeñas tienen una esperanza de vida más larga que las razas grandes, por lo que los perros pequeños envejecen más lentamente.

Por el contrario, los perros grandes tardan más en crecer hasta la edad adulta y envejecen más rápido. Claramente, esto quiere decir que no tienen las mismas necesidades.

Consecuencias del envejecimiento para el cuerpo

El envejecimiento es un proceso natural que afecta a todo el cuerpo. Ningún sistema de órganos queda exento. Sin embargo, la susceptibilidad individual o la predisposición de un órgano podrá contribuir con el desarrollo de una enfermedad. Lo principal es entender el proceso de envejecimiento, para retrasar sus efectos.

Aumento de los depósitos de grasa

Los perros tienden a subir de peso a medida que envejecen. El animal aumenta sus depósitos de grasa a expensas de la masa muscular. La pérdida de una gran cantidad de masa muscular afecta la movilidad del animal, lo que lo llevará a gastar menos energía. Como consecuencia, el perro sube más de peso, pierde más masa muscular y así sucesivamente. Esto hace que sea fundamental controlar el estado físico del animal, para evitar que aumente de peso y pierda masa muscular. También es esencial tratar cualquier dolor que pueda tener el perro y que pueda evitar que haga ejercicio.