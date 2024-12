Mini Light Weight Care

Muchas mascotas padecen sobrepeso, lo que afecta a sus articulaciones, así como a su salud general. Haz que tu perro se mantenga esbelto con un alimento nutritivo, delicioso y de efecto saciante. Light Weight Care Mini de ROYAL CANIN® es un alimento apto para perros de hasta 10 kg. Esta sabrosa receta tiene un alto contenido de proteínas digestibles para garantizar que tu perro reduce su ingesta calórica y pierde grasa pero no masa muscular. Para que tu perro consiga reducir su peso y evite las complicaciones de salud asociadas al sobrepeso, esta fórmula ha sido específicamente creada con un contenido graso radicalmente inferior al habitual. Una combinación óptima de fibras solubles e insolubles ayuda a tu perro a sentirse saciado. También garantiza un tránsito regular, y saludable, así como mejores digestiones. Una de las múltiples cualidades de los ácidos grasos omega 3 son sus propiedades antiinflamatorias. Esta fórmula está enriquecida con los valiosos ácidos omega 3 de cadena larga EPA y DHA que favorecen la salud articular de tu perro. Nuestro programa nutricional Light Weight Care está disponible en dos formatos: una crujiente croqueta y un delicioso paté en sobres. ¿Por qué no probar el paté como un delicioso aderezo para el alimento seco? Pero no solo lo decimos nosotros, ya que ha sido científicamente testado en las residencias Royal Canin que Light Weight Care Mini de ROYAL CANIN® contiene un 31 % menos de grasa que un alimento habitual para perros adultos. Esto significa que el éxito de Light Weight Care Mini de ROYAL CANIN® está demostrado