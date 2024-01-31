Cómo entrenar a tu cachorro para el uso de la jaula
¿Por qué es importante el entrenamiento para el uso de la jaula?
¿Cuáles son las ventajas del entrenamiento para el uso de una jaula?
Hay muchas buenas razones para entrenar a tu cachorro para que use una jaula:
Uno
El entrenamiento para la jaula es una buena manera de limitar el acceso de tu cachorro a la casa antes de que aprenda las reglas de esta
Dos
Una vez que se sienta cómodo en su jaula, tu cachorro estará seguro si lo dejas solo durante la noche o cuando sales de casa
Tres
Una vez que se familiarice con la jaula, tu cachorro ya no se sentirá ansioso o abandonado cuando lo dejes solo.
Cuatro
Disminuyen la conducta destructiva, la masticación y el hábito de defecar y orinar adentro
Cinco
Tu cachorro tiene un lugar propio donde se siente seguro, para que pueda retirarse en cualquier momento
Seis
Puedes usar la jaula para transportar fácilmente a tu cachorro al veterinario o a otros lugares
¿Cómo elegir una jaula?
Acostumbrandose a la jaula
- Coloca la jaula en una habitación en la que los integrantes de la familia suelan pasar tiempo juntos.
- Cúbrela con una manta suave
- Con la puerta abierta, introduce al cachorro en la jaula lentamente
- Coloca un rastro de premios que lo guíe hacia adentro para alentarlo a explorar
- También puedes colocar su juguete favorito en el medio de la jaula
Alimentación en la jaula
- Empieza a darle a tu cachorro porciones regulares cerca de la jaula
- Si tu cachorro ya está contento con la jaula, colócale el plato dentro de esta
- Si tu perro está ansioso, empieza a darle de comer fuera de la jaula y acerca el plato de forma gradual, para que quede cada vez más adentro de esta
- Cuando el cachorro se sienta cómodo comiendo dentro de la jaula, cierra la puerta lentamente. Los objetos masticables o los juguetes de comida pueden ser excelentes maneras de aumentar el tiempo de comida en la jaula.
- Despacio, incrementa el tiempo que la puerta permanece cerrada después de cada comida
Sentado en la jaula
- Si a tu perro le encanta pasar tiempo dentro de la jaula, cuando estés en casa, intenta dejarlo por períodos cortos
- Llama a tu cachorro a la jaula y dale un premio
- Dale una orden, como "jaula", y cuando entre en la jaula, elógialo y dale otro premio.
- Dale a tu cachorro algo para masticar o un juguete para atraerlo. Cuando estés seguro de que está tranquilo, sal lentamente de la habitación
- Ve aumentando poco a poco la cantidad de tiempo que pasas fuera hasta que tu cachorro pueda quedarse solo, sin quejarse
Cómo hacer que tu cachorro se quede en la jaula
- Cuando tu cachorro logre pasar 30 minutos o más en la jaula sin problemas y sin ponerse ansioso, podrás dejarlo allí cuando te vayas de casa
- Siempre demuestrale cariño a tu cachorro con calma y dale un premio antes de dejarlo en la jaula
- Haz que las salidas sean rápidas y objetivas, no te emociones
- Cuando regreses no respondas a tu cachorro de una manera exagerada, es importante hacer que esta separación parezca normal
- No debes dejar a tu cachorro en la jaula más de cuatro o cinco horas por día. El tiempo debe incrementarse de forma gradual, ya que la mayoría de los cachorros necesitarán orinar al menos una vez en este lapso
Cómo hacer que duerma en la jaula durante la noche
- Muéstrale la jaula a tu cachorro desde la edad temprana
- Al principio mueve la jaula de tu cachorro cerca de su dormitorio (esto evitara que se sienta aislado)
- Si tu cachorro se queja por la noche, es posible que necesite salir para ir al baño
- Elogia a tu cachorro cuando entre en la jaula y premialo
- Cuando tu perro se sienta cómodo durmiendo en su jaula, puedes moverla a otra parte de la casa
Entrenamiento y juegos para cachorros
El aprendizaje y el juego son fundamentales para el desarrollo de un cachorro, y le proporcionan una comprensión de las reglas de la vida. El entrenamiento debe comenzar lo antes posible, mientras tu cachorro tenga una excelente capacidad de aprendizaje.
Cómo socializar a un cachorro
La socialización es uno de los pasos más importantes para garantizar que tu cachorro se convierta en un adulto seguro y equilibrado. Nunca es demasiado temprano para empezar a exponer a tu mascota poco a poco a nuevas experiencias, personas y animales.