InicioPerrosPuppyInstrucciones para adiestrar a tu cachorroCómo entrenar a tu cachorro para el uso de la jaula

Cómo entrenar a tu cachorro para el uso de la jaula

A los cachorros no les gusta estar solos, y esto puede provocarles ansiedad y una conducta destructiva. El entrenamiento para el uso de la jaula ayudará a tu cachorro a sentirse como en casa, incluso cuando tú no estés.
Jack Russell Terrier puppy sleeping on a soft blanket
Dalmatian puppy sleeping indoors

¿Por qué es importante el entrenamiento para el uso de la jaula?

Cuando se quedan solos, los cachorros pueden experimentar frustración, ansiedad y miedo, y esto puede causar comportamientos no deseados. Si se realiza de forma adecuada, el entrenamiento para el uso de la jaula puede reducir estos comportamientos no deseados y ofrecerle a tu cachorro un ambiente tranquilizador y relajante.

¿Cuáles son las ventajas del entrenamiento para el uso de una jaula?

Hay muchas buenas razones para entrenar a tu cachorro para que use una jaula:

Uno

El entrenamiento para la jaula es una buena manera de limitar el acceso de tu cachorro a la casa antes de que aprenda las reglas de esta

Dos

Una vez que se sienta cómodo en su jaula, tu cachorro estará seguro si lo dejas solo durante la noche o cuando sales de casa

Tres

Una vez que se familiarice con la jaula, tu cachorro ya no se sentirá ansioso o abandonado cuando lo dejes solo.

Cuatro

Disminuyen la conducta destructiva, la masticación y el hábito de defecar y orinar adentro

Cinco

Tu cachorro tiene un lugar propio donde se siente seguro, para que pueda retirarse en cualquier momento

Seis

Puedes usar la jaula para transportar fácilmente a tu cachorro al veterinario o a otros lugares

Dachshund puppy sitting indoors on a blanket

¿Cómo elegir una jaula?

Hay jaulas de todas las formas y tamaños. Lo principal que hay que tener en cuenta es que la jaula debe ser lo suficientemente grande como para que el cachorro pueda levantarse y darse vuelta, ahora y cuando sea adulto.

1/5

Acostumbrandose a la jaula

  • Coloca la jaula en una habitación en la que los integrantes de la familia suelan pasar tiempo juntos.
  • Cúbrela con una manta suave
  • Con la puerta abierta, introduce al cachorro en la jaula lentamente
  • Coloca un rastro de premios que lo guíe hacia adentro para alentarlo a explorar
  • También puedes colocar su juguete favorito en el medio de la jaula
Poodle puppy sitting indoors in a dog bed
2/5

Alimentación en la jaula

  • Empieza a darle a tu cachorro porciones regulares cerca de la jaula
  • Si tu cachorro ya está contento con la jaula, colócale el plato dentro de esta
  • Si tu perro está ansioso, empieza a darle de comer fuera de la jaula y acerca el plato de forma gradual, para que quede cada vez más adentro de esta
  • Cuando el cachorro se sienta cómodo comiendo dentro de la jaula, cierra la puerta lentamente. Los objetos masticables o los juguetes de comida pueden ser excelentes maneras de aumentar el tiempo de comida en la jaula.
  • Despacio, incrementa el tiempo que la puerta permanece cerrada después de cada comida
Chocolate Labrador Retriever puppy lying down behind a dog fence
3/5

Sentado en la jaula

  • Si a tu perro le encanta pasar tiempo dentro de la jaula, cuando estés en casa, intenta dejarlo por períodos cortos
  • Llama a tu cachorro a la jaula y dale un premio
  • Dale una orden, como "jaula", y cuando entre en la jaula, elógialo y dale otro premio.
  • Dale a tu cachorro algo para masticar o un juguete para atraerlo. Cuando estés seguro de que está tranquilo, sal lentamente de la habitación
  • Ve aumentando poco a poco la cantidad de tiempo que pasas fuera hasta que tu cachorro pueda quedarse solo, sin quejarse
Poodle puppy sitting down on a white sheet
4/5

Cómo hacer que tu cachorro se quede en la jaula

  • Cuando tu cachorro logre pasar 30 minutos o más en la jaula sin problemas y sin ponerse ansioso, podrás dejarlo allí cuando te vayas de casa
  • Siempre demuestrale cariño a tu cachorro con calma y dale un premio antes de dejarlo en la jaula
  • Haz que las salidas sean rápidas y objetivas, no te emociones
  • Cuando regreses no respondas a tu cachorro de una manera exagerada, es importante hacer que esta separación parezca normal
  • No debes dejar a tu cachorro en la jaula más de cuatro o cinco horas por día. El tiempo debe incrementarse de forma gradual, ya que la mayoría de los cachorros necesitarán orinar al menos una vez en este lapso
Chihuahua puppy lying down on a blanket
5/5

Cómo hacer que duerma en la jaula durante la noche

  • Muéstrale la jaula a tu cachorro desde la edad temprana
  • Al principio mueve la jaula de tu cachorro cerca de su dormitorio (esto evitara que se sienta aislado)
  • Si tu cachorro se queja por la noche, es posible que necesite salir para ir al baño
  • Elogia a tu cachorro cuando entre en la jaula y premialo
  • Cuando tu perro se sienta cómodo durmiendo en su jaula, puedes moverla a otra parte de la casa
Chihuahua puppies sleeping in a dog crate
Dachshund puppies playing in black and white

Entrenamiento y juegos para cachorros

El aprendizaje y el juego son fundamentales para el desarrollo de un cachorro, y le proporcionan una comprensión de las reglas de la vida. El entrenamiento debe comenzar lo antes posible, mientras tu cachorro tenga una excelente capacidad de aprendizaje.

Entrenando a tu cachorro
Dachshund mother and puppies in black and white on a white background

Cómo socializar a un cachorro

La socialización es uno de los pasos más importantes para garantizar que tu cachorro se convierta en un adulto seguro y equilibrado. Nunca es demasiado temprano para empezar a exponer a tu mascota poco a poco a nuevas experiencias, personas y animales.

Socializando a tu cachorro