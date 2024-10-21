Las porciones saludables son más pequeñas de lo que tu crees
Muchos responsables de mascotas piensan que su perro necesita mas comida de lo que realmente necesita. Esto significa que muchos perros son sobrealimentados lo cuál causa que tu perro gane peso y tenga otro tipo de problemas.
¿Cuál es la porción correcta para mi perro?
Un peso saludable se mantiene logrando el equilibrio adecuado entre la ingesta de energía y la producción de energía. Por lo tanto, el tamaño de la porción correcta para tu perro puede ser diferente al de cualquier otro perro, incluso si es de la misma raza.
El punto de partida es seguir la guía de alimentación proporcionada por la mayoría de los alimentos que haya seleccionado y que sean más relevantes para tu perro. Sin embargo, es posible que también se deban tener en cuenta una serie de factores al determinar el tamaño de la porción, las cantidades de alimentación recomendadas para gatos a menudo son solo pautas.
En primer lugar, considera el tamaño de tu perro. Una raza pequeña como un chihuahua requerirá una cantidad de calorías muy diferente a la de un San Bernardo. Trata de elegir un producto que esté diseñado para su raza o tamaño del perro.
A continuación, piensa en sus niveles de actividad; ¿Es un perro de trabajo o pasa la mayor parte del tiempo en interiores con caminatas cortas durante el día? Si tienes alguna duda sobre qué cantidades alimentar a tu perro, comunícate con tu veterinario local para obtener consejos específicos.
La importancia de una porción saludable
El tamaño de la porción de tu perro juega un papel importante en el mantenimiento de un estilo de vida saludable. No importa cuánto ejercicio haga, si la porción de un perro es demasiado grande, seguirá siendo propenso a engordar.
Tenga en cuenta que las cantidades de alimentación recomendadas para perros a menudo son solo pautas. La cantidad de comida que necesita tu perro puede cambiar a lo largo de su vida. Por ejemplo, si tu perro aumenta de peso, es posible que desee modificar su ingesta diaria de calorías para contrarrestarlo. A medida que tu perro crece y se vuelve menos activo, sus porciones de comida pueden reducirse con sus requisitos de energía reducidos.
Es importante consultar a tu veterinario si alguna vez no estás seguro del tamaño de la porción de tu perro.
¿Por qué mi perro pide limosna?
Si tu perro parece estar pidiéndote comida todo el tiempo, no significa necesariamente que tenga hambre. Este aparente gusto por las golosinas puede ser en realidad un hábito, un signo de aburrimiento o búsqueda de atención. Ceder a la mendicidad puede reforzar este comportamiento.
Dicho esto, si tu perro continúa mostrando un comportamiento de búsqueda de alimentos, esto también podría ser un signo de enfermedad. Es posible que no esté absorbiendo los nutrientes necesarios de sus alimentos. Los parásitos como los gusanos pueden causar síntomas de aumento del apetito, hambre constante, a veces combinados con pérdida de peso.
Si persisten los signos de mendicidad o hambre constante, es importante consultar a tu veterinario para descartar cualquier problema subyacente.
Consejos para mantener el tamaño de las porciones para tu perro
Mantener tamaños de porciones saludables para tu perro puede parecer complicado, sin embargo, hay una serie de cosas que puedes considerar para asegurarte de que no estás sobrealimentando a tu perro. Una vez que hayas identificado el tamaño correcto de la porción de tu perro, usa balanzas para cada comida para mantener cantidades precisas cada vez. Es fácil subestimar cuánto le estás dando de comer a tu perro.
No agregues comida humana a la ración de tu perro, ya que esto puede alterar el equilibrio nutricional y la ingesta de calorías que necesitan.
Si le estás dando golosinas a tu perro, tome nota de las calorías y réstelas de su porción diaria para asegurarte de que no esté comiendo en exceso. Las golosinas no deben ocupar más del 10 % de las raciones diarias de un perro. Alternativamente, toma croquetas de las raciones de tu perro para usarlas como golosinas significa que puede estar seguro de que tu perro está obteniendo el equilibrio correcto de nutrientes y manteniendo la cantidad correcta de calorías.
La salud depende de la actividad
La actividad es clave para mantener a tu perro estimulado y en un peso saludable. La cantidad de ejercicio varia basándose en la edad, el peso y la raza.
Un crecimiento saludable dura para toda la vida
Perder peso es más dificil que prevenir el aumento de peso en primer lugar, así que es imporante que los hábitos saludables y los comportamientos sean establecidos desde el día uno.