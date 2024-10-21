Un peso saludable se mantiene logrando el equilibrio adecuado entre la ingesta de energía y la producción de energía. Por lo tanto, el tamaño de la porción correcta para tu perro puede ser diferente al de cualquier otro perro, incluso si es de la misma raza.

El punto de partida es seguir la guía de alimentación proporcionada por la mayoría de los alimentos que haya seleccionado y que sean más relevantes para tu perro. Sin embargo, es posible que también se deban tener en cuenta una serie de factores al determinar el tamaño de la porción, las cantidades de alimentación recomendadas para gatos a menudo son solo pautas.

En primer lugar, considera el tamaño de tu perro. Una raza pequeña como un chihuahua requerirá una cantidad de calorías muy diferente a la de un San Bernardo. Trata de elegir un producto que esté diseñado para su raza o tamaño del perro.

A continuación, piensa en sus niveles de actividad; ¿Es un perro de trabajo o pasa la mayor parte del tiempo en interiores con caminatas cortas durante el día? Si tienes alguna duda sobre qué cantidades alimentar a tu perro, comunícate con tu veterinario local para obtener consejos específicos.