Dale a tu gato independiente su propio espacio durante el confinamiento

Mayor vocalización

Orina fuera de la caja de arenero.

Estreñimiento o diarrea

Duerme más

Se esconde

Acicalamiento excesivo

Come menos

Si te preocupa que tu gato muestre signos de estrés, debes visitar a tu veterinario para descartar cualquier problema de salud potencial. A continuación, encontrarás algunas formas en las que puedes ayudar a tu gato a sentirse feliz y relajado mientras están en casa.

Dale a tu gato su espacio personal

Si tu gato a menudo se queda dormido encima de ti, camina sobre tu computadora portátil mientras estás trabajando o se acurruca en tu cama por la noche, es posible que te sorprenda ver gatos y espacio personal en la misma oración. Pero permitir que tu gato controle cómo y cuándo tiene espacio es clave. Eso podría significar dejarlos decidir si quieren entrar en una situación social, no apresurarlos a conocer nuevas mascotas o no obligarlos a interactuar contigo u otros miembros de la familia. Sentarse tranquilamente en una habitación con tu gato mientras lees, o decirle a la familia que no le preste atención cuando entra en una habitación, son buenas formas de dejar que socialice por su cuenta. Nunca los arrincones ni les des demasiado contacto visual, ya que esto puede parecer amenazante incluso si no lo deseas. Deja que tu gato se acerque a ti en busca de atención y siempre permítele alejarse cuando así lo desee.